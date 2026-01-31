Februar 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

Star-Astrologin Gerda Rogers gewährt Ihnen einen exklusiven Blick in die Sterne. Erfahren Sie, was im Februar auf Ihr Sternzeichen zukommt.
Der Februar 2026 hält für jedes Sternzeichen einzigartige Chancen und Herausforderungen bereit. Ob Liebe, Gesundheit oder beruflicher Erfolg: Erfahren Sie, was der Februar für Sie bereithält und wie Sie die astrologischen Strömungen optimal nutzen können. Wir verraten, wie sich die Energie der Sterne auf Ihr Sternzeichen auswirkt.
Liebe, Gesundheit & Erfolg: Das Februar-Monatshoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Sich in bewährten Beziehungen impulsiv und rebellisch zu geben, ist keine gute Idee. Ihre Liebe kommt jetzt auf den Prüfstand Saturns und der fordert Vernunft.
- Gesundheit: Mars verleiht Ihnen wieder viel mehr Energie, auch mental sind Sie wieder stärker. Nutzen Sie diesen Monat daher auch, um nachhaltig Kraft und Kondition zu tanken!
- Beruf: Mars versetzt Sie in Aufbruchstimmung, aber unter dem rückläufigen Merkur sollten Sie mit wichtigen Entscheidungen und Änderungen noch zuwarten und nichts überstürzen!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Spannungen und Differenzen liegen in der Luft. Fühlen Sie sich zu sehr bedrängt oder fühlt sich Ihr Partner eingeengt? Nehmen Sie sich jetzt viel Zeit zum Reden!
- Gesundheit: Jetzt heißt es definitiv kürzertreten und eine Erholungsphase einlegen. Mars im Wassermann könnte Ihnen allzu große Herausforderungen bescheren. Tief durchatmen!
- Beruf: Mars könnte jetzt für Hindernisse und großen Stress sorgen. Halten Sie rechtzeitig inne und nehmen Sie sich Zeit, um andere von Ihren Ideen und Vorhaben zu überzeugen!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Wieder übermütig? Keine Voreiligkeiten, auch wenn Sie sich von Venus und Mars stimuliert fühlen, sonst handeln Sie sich ab 12.2. doch noch eine Enttäuschung ein!
- Gesundheit: Sie strotzen vor Energie, zumal sich jetzt auch der blockierende Saturn endgültig verabschiedet. Packen Sie, Ihren Nerven zuliebe, nicht gleich zu viel auf einmal an!
- Beruf: Jetzt wird es Zeit, zu neuen Zielen aufzubrechen. Knüpfen Sie bis 10.2. neue Kontakte, aber erwarten Sie nicht gleich zu viel. Kleine Kurskorrekturen sind noch nötig.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Für manche Krebse könnte es Zeit werden, sich ganz neu zu orientieren. Seien Sie für alles offen und klammern Sie nicht, auch wenn sich ab 11.2. starke Gefühle regen!
- Gesundheit: Alles wieder viel entspannter. Hinaus ins bunte Faschingstreiben, statt sich zu verkriechen! Lassen Sie sich aufheitern und tanken Sie Zuversicht und Lebensfreude.
- Beruf: Die Lage entspannt sich etwas und Sie tun gut daran, für Veränderung offen zu sein. Vielleicht tun sich auch überraschende Möglichkeiten auf, neue Wege zu erschließen.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Vielleicht haben Sie Ihre Chancen überschätzt. Selbstgefälliges Auftreten ist zumindest bis 10.2. ein absolutes No-Go. Höchste Zeit, sich mehr in andere einzufühlen.
- Gesundheit: Die Mars-Opposition könnte ziemlich herausfordernd werden. Nehmen Sie sich lieber ein wenig zurück und reduzieren Sie Ihr Pensum, um den Stress in Grenzen zu halten.
- Beruf: Jetzt kommt etwas Unruhe auf. Seien Sie vor allem bei Kontroversen vorsichtiger und gehen Sie kein finanzielles Risiko ein. Sie wissen doch: Die Klügeren geben nach.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Unter der Venus-Opposition ab 11.2. sollten Sie sich sehr achtsam und feinfühlig verhalten, sonst könnte Ihnen Saturn doch noch einen Strich durch die Rechnung machen.
- Gesundheit: Genießen Sie es doch, sich endlich befreit zu fühlen und lassen Sie die Zügel Ihrer Selbstdisziplin locker. Es schadet Ihnen bestimmt nicht, wieder mehr Spaß zu haben.
- Beruf: Alles noch ein wenig unausgegoren und chaotisch, aber ab Mitte des Monats ist die fast dreijährige Saturn-Blockade überstanden. Nur letzte kleine Bereinigungen stehen noch an.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Man bringt Ihnen wieder viel mehr Aufmerksamkeit und Zuneigung entgegen. Das könnte aber auch herausfordernd werden. Leichtfertig abzudriften, ist keine gute Idee.
- Gesundheit: Sie haben wieder sehr viel Energie, auch mental, und dank positiver Resonanz blüht auch Ihr Selbstwertgefühl wieder auf. Saturn empfiehlt aber eine maßvolle Haltung.
- Beruf: Auch wenn Sie jetzt sehr entschlossen und motiviert sind, sollten Sie realistischer und vor allem nachhaltig planen, denn ab dem 15.2. sieht Ihnen Saturn genau auf die Finger.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Es kommt Unruhe auf, die dem unberechenbaren Wassermann-Mars geschuldet ist. Zeigen Sie sich verständnisvoll, dann weiß man sich ab 11.2. gut bei Ihnen aufgehoben.
- Gesundheit: Ab dem 24.1. kommen Sie in eine unruhige Phase, die mit großem Stress und Hektik verbunden sein könnte. Zum Glück haben Sie ab 7.2. starke Nerven. Innehalten, durchatmen!
- Beruf: Mars kündigt Stress an, aber ab dem 7.2. haben Sie alles wieder besser im Griff. Mit Hilfe dürfen Sie ab dem 11.2. auch rechnen. Finanziell geht es ebenfalls aufwärts.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Auch wenn Sie sehr aufgekratzt sind, sollten Sie es mit der Ausgelassenheit nicht übertreiben, sonst könnte der Spaß ab dem 11.2. ein sehr ernüchterndes Ende finden.
- Gesundheit: Jetzt können Sie langsam anfangen, Ihren enormen Tatendrang auszuleben und auch das bunte Faschingstreiben zu genießen. Aber nicht gleich so, als gäbe es kein Morgen!
- Beruf: Sie sprühen zwar schon seit Ende Jänner vor neuen Ideen, sollten diese aber erst einmal sorgfältig prüfen und sortieren und sich noch viel gewissenhafter informieren.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Nehmen Sie jetzt alles ein bisschen lockerer. Bis 10.2. will man vor allem Spaß und Abwechslung. Ab dem 11.2. heißt es dann, viel verständnisvoller und empathischer werden.
- Gesundheit: Ab Mitte des Monats könnte sich Saturn erstmal bemerkbar machen und für Unruhe sorgen. Nehmen Sie sich mehr Zeit für sich, um Druck abzuschütteln und Ruhe zu finden!
- Beruf: Verlockende neue Ideen? Seien Sie vorsichtig und bleiben Sie auf der sicheren Seite. Ihr strenger Herrscher Saturn schaut Ihnen ab dem 15.2. ganz genau auf die Finger.
Wassermann (21. Januar – 19. Februar)
- Liebe: Bis 10.2. sind Sie der Star der Faschingssaison. Dann wird es Zeit, ein bisschen leiser aufzutreten und viel mehr Feingefühl und Verständnis an den Tag zu legen.
- Gesundheit: Grandioser Rückenwind durch Mars und somit jede Menge Kraft. Bis 10.2. lässt Sie Venus überaus attraktiv erstrahlen, was auch Ihrem Selbstbewusstsein sehr guttut.
- Beruf: Mars treibt Sie voran, Merkur versorgt Sie mit Scharfsinn und Fantasie. Sie kommen zudem gut an, können sich also erfolgreich für neue Aufgaben und Projekte bewerben.
Fische (20. Februar – 20. März)
- Liebe: Venus in Ihrem Zeichen gibt Ihrem Liebesleben ab 11.2. enormen Auftrieb. Alle Krisen vergessen, die Liebe blüht wieder auf. Tolle neue Chancen gibt es auch für Singles.
- Gesundheit: Alles etwas unruhig und chaotisch, aber Saturn nimmt jetzt definitiv seinen Hut. Daher werden sich schnell auch spürbare Erleichterung und neue Zuversicht einstellen.
- Beruf: Neue Ideen und finanzieller Aufwind. Bis 25.2. Eine gute Phase auch, um sich für neue Aufgaben zu bewerben oder Kooperationen ins Auge zu fassen. Knüpfen Sie Kontakte!
Neuer Monat, neue Möglichkeiten!