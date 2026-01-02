Alles zu oe24VIP
Jahreshoroskop 2026: Star-Astrologin Gerda Rogers verrät Ihre Erfolgstage
Jahreshoroskop 2026: Star-Astrologin Gerda Rogers verrät Ihre Erfolgstage

02.01.26, 08:45
2026 wird ein Jahr der Herausforderungen, aber auch der großen Chancen. Jedes Sternzeichen erlebt Höhen und Tiefen – doch die Sterne zeigen klare Erfolgsphasen, die Sie für sich nutzen können. Star-Astrologin Gerda Rogers verrät, an welchen Tagen Sie durchstarten können. 

Erfolg garantiert! Das sind Ihre absoluten Erfolgstage 2026:

Jahreshoroskop 2026: Star-Astrologin Gerda Rogers verrät Ihre Erfolgstage
© Getty Images

Widder (21. März – 20. April)

Saturn empfehlt, auf Stabilität, Kontinuität und Nachhaltigkeit zu achten. Lassen Sie sich nicht zu riskanten Aktionen verleiten!
Ihre Erfolgsphasen:

  • SUPERTAGE: 18.5.-1.6., 10.8.-25.8., 7.12.-23.12.

Stier (21. April – 20. Mai)

Freuen Sie sich auf neue Etappenerfolge und seien Sie ruhig ein bisschen mutiger! Seien Sie aber auch bereit, auf andere zu hören!
Ihre Erfolgsphasen:

  • SUPERTAGE: 2.1.-20.1., 4.5.-17.5., 26.8.-10.9

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Sie können endlich wieder durchstarten, ohne von Saturn aufgehalten zu werden. Brechen Sie zuversichtlich zu neuen Erfolgen auf!
Ihre Erfolgsphasen:

  • SUPERTAGE: 21.1.-6.2., 18.5.-1.6., 11.9.-30.9

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Jupiter stimuliert bis zum Sommer Veränderungswünsche. Saturn mahnt allerdings zu Vorsicht: Bleiben Sie lieber auf sicherem Boden!
Ihre Erfolgsphasen:

  • SUPERTAGE: 7.2.-25.2., 2.6.-29.6.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Immer mit der Ruhe! Jupiter wird ab dem Sommer für ein ganzes Jahr zu Ihrem Verbündeten. Sie brauchen also nichts zu überstürzen.
Ihre Erfolgsphasen:

  • SUPERTAGE: 16.4.-3.5., 10.8.-25.8.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Saturn verabschiedet sich im Februar und Sie haben wieder freie Bahn. Starten Sie am besten ab April mit neuen Perspektiven durch!
Ihre Erfolgsphasen:

  • SUPERTAGE: 2.1.-20.1., 4.5.-17.5., 26.8.-10.9.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Der strenge Prüfer Saturn begleitet Sie ab Mitte Februar. Gehen Sie kein Risiko ein und sichern Sie sich möglichst nachhaltig ab!
Ihre Erfolgsphasen:

  • SUPERTAGE: 21.1.-6.2, 18.5.-1.6.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Jupiter hält Sie bis zum Sommer auf Erfolgskurs. Danach sollte Konsolidierung an erster Stelle stehen, statt noch mehr zu wollen.
Ihre Erfolgsphasen:

  • SUPERTAGE: 7.2.-25.2., 2.6.-29.6., 1.10.-23.10.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Die Saturn-Blockade ist ab März überstanden, ab Juli verleiht Jupiter Ihren Ambitionen Flügel. Seien Sie trotzdem etwas geduldiger!
Ihre Erfolgsphasen:

  • SUPERTAGE: 16.4.-3.5., 10.8.-25.8., 7.12.-23.12.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Bringen Sie Ihre Schäfchen bis Mitte Februar ins Trockene und bleiben Sie danach auf der bewährten, wirtschaftlich sicheren Seite!
Ihre Erfolgsphasen:

  • SUPERTAGE: 2.1.-20.1., 4.5.-17.5., 26.8.-10.9.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Lassen Sie sich in Phasen, in denen es gut läuft, nicht zu Leichtsinn verleiten. Es wäre gut, beizeiten über Reserven zu verfügen.
Ihre Erfolgsphasen:

  • SUPERTAGE: 21.1.-6.2., 18.5.-1.6., 11.9.-30.9.

Fische (20. Februar – 20. März)

Großes Aufatmen: Saturn verabschiedet sich Mitte Februar. Dank Jupiters Gunst können Sie sich bis zum Sommer ungehindert entfalten.
Ihre Erfolgsphasen:

  • SUPERTAGE: 7.2.-25.2., 2.6.-29.6., 1.10.-23.10.

Lassen Sie sich von Ihren Erfolgsphasen 2026 inspirieren um neue Ziele zu setzen, Ihre Stärken gezielt einzusetzen und mit frischer Energie ins kommende Jahr zu starten.

