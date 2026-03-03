Traumhochzeit von Charles & Alexandra Leclerc: Alle Details zum Braut-Look

Während sich die Formel-1-Welt auf den Saisonstart in Australien vorbereitet, hat Ferrari-Star Charles Leclerc (28) klammheimlich den wichtigsten Sieg seines Lebens eingefahren: Er hat seine Alexandra (24) in Monaco geheiratet.

Schon am Wochenende brodelte die Gerüchteküche in den sozialen Medien, doch jetzt ist es offiziell: Charles Leclerc und seine wunderschöne Partnerin Alexandra Saint Mleux haben am 28. Februar 2026 im Standesamt von Monaco „Oui“ gesagt.

Auf Instagram teilte der Monegasse nun zuckersüße Einblicke in den wohl emotionalsten Boxenstopp seines Lebens. Ob beim Posieren mit dem gemeinsamen Dackel oder bei der rasanten Abfahrt im Vintage-Ferrari – das Paar strahlt pures Glück aus.

Pure Eleganz & ein Hauch von Glamour

Bei ihrem Hochzeitskleid bewies Alexandra einmal mehr ihren Sinn für Glamour und zeitlose Eleganz. Ihr Look war die perfekte Mischung aus modernem Chic und romantischer Verspieltheit.

Die Braut trug ein atemberaubendes Off-Shoulder-Modell mit langen Ärmeln aus feinster Spitze des Couturelabels Paolo Sebastian. Das Highlight? Ein dezenter Glitzereffekt, der im monegassischen Sonnenlicht für den perfekten Hochzeits-Glow sorgte. Ganz ladylike trug sie ihr Haar streng zurückgebunden – ein Look, der ihre Gesichtszüge perfekt betonte. Ein echtes Statement setzte sie hingegen mit einer funkelnden Diamanten-Kette vom Juwelier Graff, die das Dekolleté perfekt in Szene setzte.

Bräutigam im Trend-Look

Auch Charles ließ modisch nichts anbrennen. Statt zum klassischen schwarzen Anzug griff der Rennfahrer zu einem beigen Double-Breasted-Anzug. Ein mutiger, aber extrem gelungener Look, der perfekt zur Kulisse passte.

Das Beste kommt erst noch!

Für alle Fans von großen Roben und rauschenden Festen gibt es eine gute Nachricht: Diese standesamtliche Trauung war erst der Anfang. Alexandra verriet auf Instagram bereits, dass sie nun offiziell den Nachnamen Leclerc trägt und dass 2027 eine große Hochzeitsfeier mit all ihren Liebsten folgen wird.

Wir sind uns sicher: Wenn der Standesamt-Look schon so spektakulär war, wird das Kleid für die kirchliche Trauung nächstes Jahr alles in den Schatten stellen!

Bevor es für Charles am 8. März in Australien wieder um wichtige WM-Punkte geht, genießen die beiden nun ihre ersten Tage als Ehepaar.