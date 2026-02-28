Formel-1-Hammer: Charles Leclerc und seine Alexandra haben vor Saisonstart geheiratet

Monaco wurde zum Schauplatz einer stillen Hochzeit: Formel-1-Star Charles Leclerc hat seine Partnerin Alexandra Saint Mleux standesamtlich geheiratet. Videos des Moments verbreiten sich rasant im Netz.

Nur wenige Monate nach ihrer Verlobung gaben sich Charles Leclerc und Alexandra Saint Mleux im Fürstentum Monaco das Jawort. Die Zeremonie fand im kleinen Rahmen statt. Beim Verlassen des Amts filmten Passanten und Fans das Paar, die Clips kursieren inzwischen auf Instagram und TikTok. In den Videos ist zu sehen, wie die Frischvermählten Arm in Arm nach draußen treten und sich anlächeln. Trotz der stillen Trauung blieb der besondere Moment nicht unbemerkt und sorgte online für Aufmerksamkeit.

Kleid und Ferrari

Alexandra trug ein schlichtes, schulterfreies, figurbetontes Kleid in Weiß. Charles setzte einen automobilen Akzent und fuhr seine Ehefrau in einem Ferrari nach Hause. Unter einem der Instagram-Videos schrieb ein Fan: "Besonderes Auto für einen besonderen Tag". Dackel Leo war bei der Fahrt nicht dabei.

Saisonstart in Australien

Für Charles Leclerc beginnt in wenigen Tagen die neue Saison. Am 6. März startet die Formel 1 in Australien. Die Ehe ist damit noch vor dem Auftakt offiziell besiegelt.

Bereits im Herbst hatte Leclerc seine Verlobung romantisch inszeniert. Er dekorierte den Antrag mit roten Rosen und Kerzen und teilte die Bilder auf Instagram. Dackel Leo trug dabei eine kleine Fliege mit Heiratsbotschaft. Ein Experte des Schmuckhauses Angelic Diamonds bezeichnete den Ring gegenüber Us Weekly als "raffinierte Interpretation eines klassischen Designs". Es handle sich um einen oval geschliffenen Diamanten von geschätzten fünf bis sechs Karat auf einer Platinschiene, der auf rund 455.000 Euro taxiert wird.