Kriegsrelikt bei Kanalarbeiten gefunden
© LPD Wien

Penzing

Kriegsrelikt bei Kanalarbeiten gefunden

18.02.26, 12:11
Im Zuge von Kanalsanierungsarbeiten in einem Kleingartenverein in Wien-Penzing wurde gestern Vormittag ein Kriegsrelikt ausgegraben.

Die Arbeiten wurden unverzüglich eingestellt und die Polizei gerufen. Nach Absperrung der Fundörtlichkeit durch die herbeigerufenen Polizisten wurde der Entminungsdienst angefordert. Dieser identifizierte das Kriegsrelikt als deutsche Sprenggranate und sorgte für einen sicheren Abtransport. Die Arbeiten konnten wieder aufgenommen werden.

Die Wiener Polizei rät zu folgenden Verhaltensregeln

• Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial

auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich

in eine sichere Distanz.

• Rufen Sie unverzüglich 133.

Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.

