Ganz TikTok liebt ihn: Jetzt gibt’s den Japanese Cheesecake bei ANKER

Ein Dessert, das gerade ganz TikTok begeistert, landet jetzt direkt in Österreichs Bäckereivitrinen: ANKER greift den viralen Japanese Cheesecake-Trend auf und bringt die cremige Social-Media-Sensation in alle Eigenfilialen.

Kaum ein Foodtrend hat die sozialen Medien in den letzten Wochen so erobert wie der Japanese Cheesecake. Millionen Views, unzählige Rezeptvideos und immer dieselbe Reaktion: Er sieht unglaublich einfach aus und schmeckt gleichzeitig überraschend gut. Wir haben gute Nachrichten für alle, die regelmäßig von Cheesecake-Heißhunger überfallen werden: ANKER bringt den viralen Dessert-Hype jetzt österreichweit direkt in seine Filialen.

© Anker

Der TikTok-Star zum Löffeln

Ein Cheesecake aus nur zwei Zutaten? Genau das sorgt aktuell auf TikTok für Millionen Klicks. Der virale Japanese Cheesecake wirkt auf den ersten Blick wie aufwendige Patisserie, ist in Wahrheit aber eher ein Dessert aus der Kategorie „Studentenküche trifft Genie“.

Das Konzept dahinter ist fast schon überraschend simpel: Der Trend kommt komplett ohne Backofen, komplizierte Schritte oder lange Zutatenlisten aus. Alles, was man braucht, sind griechischer Joghurt oder Skyr und Biscoff-Lotus-Kekse.

Muss leider über Nacht ziehen

Die Kekse werden direkt in den Joghurt gesteckt - gerne so, dass sie oben noch leicht herausragen. Anschließend wandert das Ganze über Nacht in den Kühlschrank. Dort passiert die eigentliche Magie: Die Kekse saugen sich voll, werden weich, verbinden sich mit der cremigen Masse und verwandeln sich in ein Dessert, das geschmacklich irgendwo zwischen Tiramisu, Kühlschrankkuchen und luftigem Cheesecake liegt.

Frisch gemacht - direkt in der Filiale

Für alle, die nicht erst warten möchten, bis die Zutaten im eigenen Kühlschrank perfekt durchgezogen sind, bietet ANKER nun eine praktische To-go-Version an. Der Japanese Cheesecake Cup wird mehrmals täglich direkt von den Mitarbeiter:innen in den Filialen frisch zubereitet - mit Greek Style Joghurt aus Österreich und dem originalen Karamellgebäck.

Erhältlich ist der neue Cheesecake Cup in einer 230-Gramm-Portion zum Preis von € 3,40 - ideal als süße Pause zwischendurch oder als spontaner Dessertmoment beim Stadtbummel.