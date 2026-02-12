Glückslos für ÖFB-Team: Das sind unsere Nations-League-Gegner

Nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika ist vor dem Nations-League-Herbst. Am Donnerstag wurden in Brüssel dafür die Gruppen gezogen – und für das ÖFB-Team hätte es deutlich dicker kommen können. „Glücksfee“ Patrick Vieira zeigte sich dabei mit Rot-Weiß-Rot durchaus gnädig.

Christoph Baumgartner & Co., aus Topf zwei gezogen, treffen im Rennen um den Aufstieg in die A-Liga in Gruppe B3 auf Israel, Irland und Kosovo – damit kommt es auch zum Wiedersehen mit Ex-Teamchef Franco Foda, der nun an der Seitenlinie der Kosovaren steht. Das ergab die UEFA-Auslosung am Donnerstag in Brüssel.

Mittendrin statt nur dabei: Teamchef Ralf Rangnick, der gemeinsam mit der ÖFB-Delegation die Ziehung vor Ort verfolgte. Ob der Deutsche über die WM hinaus im Amt bleibt, ist allerdings noch offen: Sein Vertrag läuft bis Sommer, Gespräche über eine Verlängerung sind derzeit im Gange.

Heißer ÖFB-Herbst

Die Gruppenphase der Nations League steigt von September bis November 2026. Gleich zum Auftakt wartet ein echtes Mammut-Programm: Im verlängerten Länderspielfenster von 24. September bis 6. Oktober stehen vier Spiele in nur knapp zwei Wochen an. Der endgültige Spielplan mit allen Terminen wird am Freitag veröffentlicht.

Sportlich ist die Ausgangslage klar: Der Gruppensieger steigt fix in die höchste Liga auf, der Letzte muss absteigen. Der Zweite kämpft im Play-off um den Sprung in Liga A, der Dritte muss ebenfalls in die Relegation, um Liga B zu halten. Zusätzliche Brisanz bringt die Verknüpfung mit der EURO 2028 in Großbritannien und der Republik Irland. Wer in der Nations League liefert, kann sich über Play-offs eine weitere Chance auf das EM-Ticket sichern.