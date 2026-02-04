Alles zu oe24VIP
PolitikInsider

Niessl würde gerne

Hofburg-Wahl mit Bures und Fürst?

Von
04.02.26, 22:50
Burgenlands Ex-LH Niessl würde gerne Hofburg-Kandidat werden. Wer bessere Chancen hätte 

Hans Niessl würde gerne Bundespräsident werden. Das ist an sich in der roten Welt bereits seit längerem kein Geheimnis. Der einstige rote Landeshauptmann des Burgenlandes hat sein Begehren 2028 anzutreten nun aber auch öffentlich kundgetan. In der SPÖ reagiert man öffentlich nicht darauf. Kein Wunder. Wenn dann hätte SPÖ-Nationalratspräsidentin Doris Bures in der SPÖ den klaren Vorrang vor dem 74-jährigen Niessl. 

Frau als Kandidatin ist Favorit

Für SPÖ und ÖVP ist die Frage wer ihr Kandidat für die Hofburg-Wahl freilich nicht leicht zu beantworten. 2016 stürzten ihre jeweiligen Kandidaten damals auf je 11 Prozent ab. Da die Regierungsparteien derzeit in sämtlichen Umfragen auf äußerst schwache Werte kommen, könnte sich der Frust bei Bundespräsidentenwahlen entladen. Möglich sei, dass man versuche eine „gemeinsame Kandidatin“ – eher eine Frau – aufzustellen, so Regierungsinsider. 

Favorit wäre wohl bei der Hofburg-Wahl – Stand heute – die FPÖ. Dass FPÖ-Boss Herbert Kickl erneut Norbert Hofer nominiert, ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher sei, dass er hier versuchen würde eine Frau – etwa Susanne Fürst – aufzustellen. Scheint als wäre so oder so eine Frau Favoritin …

