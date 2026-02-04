Alles zu oe24VIP
Huber-Blechinger Ralph, Moderator ORF Lotto-Show
© ORF / Günther Pichlkostner | Ralph Huber-Blechinger moderiert kommenden Mittwoch die Lotto-Ziehung im ORF.

Über 6 Millionen

Lotto-Wahnsinn: Wiener knackt Mega-Jackpot

04.02.26, 22:20
Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch konnte ein Teilnehmer aus Wien beim Lotto 6 aus 45 die richtigen Zahlen erraten. Er knackt den fünffach-Jackpot und gewinnt sechs Millionen Euro. 

Österreich ist wieder im Lotto-Fieber: Die Lotterien haben im Vorfeld mit etwa 5 Millionen abgegebenen Tipps gerechnet. Nun wartet am Mittwoch ein Sechsfach-Jackpot.

Die Lotto-Zahlen vom Mittwoch, 4. Februar 2026:

  • Lotto: 2, 18, 25, 26, 30, 43 - ZZ: 1
  • LottoPlus: 9, 11, 21, 35, 43, 44
  • Joker: 1, 3, 0, 1, 7, 5

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Lange wurde auf die Bestätigung des Gewinns gewartet. Wegen einer technischen Panne wurde erst gegen 22 Uhr bekannt, dass ein Glücklicher den Jackpot abgeräumt hat.

Auch beim LottoPlus gab es ein Gewinner. Ein Salzburger erhält 423.000 Euro. Der Joker wurde bei der heutigen Ziehung nicht geknackt. Nun liegt am Freitag bei der Bonusrunde 400.000 Euro im Topf.

Der höchste Einzelgewinn der Geschichte der heimischen Lotterien war am 16. November 2018. Es war der erste geknackte Siebenfach-Jackpot, der mit 14,9 Millionen Euro an einen Spieler in Niederösterreich ging. Einen Achtfach-Jackpot hat es überhaupt noch nicht gegeben.

