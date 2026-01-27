So stehen Ihre Sterne am 27.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Lieber respektvoll und geduldig! Wer entspannt ist, kommt besser an. Beruf: Wer wirtschaftlich denkt und sozial handelt, kann wenig falsch machen.

Wer wirtschaftlich denkt und sozial handelt, kann wenig falsch machen. Fitness:Sie brauchen mehr Ausdauer. Dosieren Sie Ihr Tempo vorausschauend!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Wer Zweisamkeit ganz locker zu genießen weiß, kommt sicher gut an. Beruf: Nehmen Sie Denkanstöße an und öffnen Sie sich für neue Optionen!

Nehmen Sie Denkanstöße an und öffnen Sie sich für neue Optionen! Fitness:Gehen Sie überlegt vor, Ihre Konzentration könnte beeinträchtig sein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Seien Sie mal ein bisschen vernünftiger, um den Hausfrieden zu wahren! Beruf: Erst mal Vorrang für wirtschaftliche Aspekte. Die sind heute zu klären.

Erst mal Vorrang für wirtschaftliche Aspekte. Die sind heute zu klären. Fitness: Bedächtig und mit kühlem Kopf durch Tag! Stress ist nicht angebracht.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Heute lässt man sich gerne verwöhnen, wenn Sie nicht zu viel wollen. Beruf: Gehen Sie respektvoll mit anderen um, das tut dem Klima sicher gut!

Gehen Sie respektvoll mit anderen um, das tut dem Klima sicher gut! Fitness:Nehmen Sie sich Zeit, um zur Ruhe zu kommen und sich zu pflegen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Legen Sie mal eine Nachdenkpause ein, statt wieder zu weit zu gehen! Beruf: Unterziehen Sie Ihre Pläne mal beinharter realistischer Kalkulation!

Unterziehen Sie Ihre Pläne mal beinharter realistischer Kalkulation! Fitness:Möglichst cool, um unnötige Anstrengungen und Aufregungen zu meiden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Sympathien verständnisvoll nutzen! Aufgeschlossenheit wird honoriert. Beruf: Gut, dass Sie wirtschaftlich denken. Aber soziale Aspekte mitdenken!

Gut, dass Sie wirtschaftlich denken. Aber soziale Aspekte mitdenken! Fitness:Sie sind sicher motiviert. Aber konzentriert und fokussiert vorgehen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Wer auf Grenzen pocht, sollte auch jene des Partners respektieren. Beruf: Sichern Sie sich erst wirtschaftlich gut ab, rechnen Sie genau nach!

Sichern Sie sich erst wirtschaftlich gut ab, rechnen Sie genau nach! Fitness:Was der Haut guttut, beruhigt auch die Seele. Massagen zum Beispiel.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Gegenseitiger Respekt ist am wichtigsten. Also ja nicht zu emotionell! Beruf: Wie steht es um Ihre Finanzen? Die sollten Sie heute im Auge behalten.

Wie steht es um Ihre Finanzen? Die sollten Sie heute im Auge behalten. Fitness:Mehr Gelassenheit und Ruhe! Schieben Sie auf, was nicht sein muss!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Zeit, die Dinge wieder zurechtzurücken. Mit Bedacht, nicht impulsiv! Beruf: Wirtschaftliche Prioritäten überprüfen, statt sinnlos zu diskutieren!

Wirtschaftliche Prioritäten überprüfen, statt sinnlos zu diskutieren! Fitness:Klarheit bringt Ruhe. Nehmen Sie sich heute Zeit, um aufzuräumen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Man fühlt sich zu Ihnen hingezogen. Also Zeit für die Liebe nehmen! Beruf: Wirtschaftliche Notwendigkeiten erfordern sehr geduldige Vermittlung.

Wirtschaftliche Notwendigkeiten erfordern sehr geduldige Vermittlung. Fitness:Sie fühlen sich wieder viel wohler. Daher mit neuer Motivation voran!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Respektieren Sie Vorgaben des Partners! Kein Tag, um zu rebellieren. Beruf: Es geht wieder um Disziplin. Besonders in wirtschaftlicher Hinsicht.

Es geht wieder um Disziplin. Besonders in wirtschaftlicher Hinsicht. Fitness:Langsamer, weniger, konzentriert! Kontinuität ist wichtiger als Tempo.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Loten Sie die Grenzen Ihres Gegenübers vorsichtig aus, nicht drängen! Beruf: Ruhig und sachlich! Dann fühlen Sie sich selbst auch wieder sicherer.

Ruhig und sachlich! Dann fühlen Sie sich selbst auch wieder sicherer. Fitness:Teilen Sie Ihre Vorhaben realistisch ein, planen Sie Zeitreserven ein!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.