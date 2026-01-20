Alles zu oe24VIP
Real
© Getty

Champions League

Nach Pfeifkonzert: Real will gegen Monaco wieder verzaubern

20.01.26, 16:58
Teilen

Alonso-Aus, Clasico-Pleite im Copa-Finale, Cup-Blamage gegen Zweitligisten Albacete – und dann auch noch ein gnadenloses Pfeifkonzert der eigenen Fans trotz eines 2:0-Heimsiegs gegen Levante: Bei Real Madrid hängt der Haussegen derzeit gewaltig schief. 

Besonders Vinícius Júnior und Jude Bellingham bekamen den Unmut der Anhänger zu spüren, da sie laut Medienberichten nicht voll hinter der Idee von Xabi Alonso gestanden haben sollen. Neo-Coach Álvaro Arbeloa ließ sich davon jedoch nicht einschüchtern und gab eine klare Kampfansage: „Jetzt liegt es an uns, die Buhrufe in Applaus zu verwandeln. Lasst die Fans die Qualität unserer Spieler sehen, unseren Spielstil erkennen – und vor allem unsere Leidenschaft für Real Madrid spüren.“

Die perfekte Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich den Königlichen heute nach mehr als einem Monat Pause in der Champions League: In der vorletzten Runde der Ligaphase empfängt Real heute (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) AS Monaco.

Blancos heiß auf das Achtelfinal-Ticket

Denn obwohl zwei Titelchancen innerhalb weniger Tage bereits verspielt sind, liegen die Blancos in der Liga nur einen Punkt hinter Erzrivale Barcelona – und auch in der Champions League steuert Real von Platz sieben aus auf das Achtelfinale zu. Zuletzt musste man jedoch eine 1:2-Heimniederlage gegen Manchester City hinnehmen. Umso wichtiger sind daher drei Punkte gegen den Ex-Arbeitgeber von Adi Hütter.

Mbappe: »Das werde ich Ihnen nie vergessen«

Im Mittelpunkt steht einmal mehr Kylian Mbappé. Der 27-Jährige trifft auf den Klub, bei dem alles begann: AS Monaco. Trotz aller Erfolge ist die Verbindung bis heute eng. „Es war eine großartige Zeit. Ich konnte mir viele Träume erfüllen – und habe noch immer einige vor mir. Aber ich habe es immer gesagt: Ohne Monaco wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ich habe hier unglaublich viel gelernt, bin gereift und habe mich als Spieler entwickelt. Mein Weg wäre ohne diesen Klub ein anderer gewesen. Sie haben mir alles gegeben, um meinen Traum vom Profifußball zu leben – das werde ich Ihnen nie vergessen“, so der Franzose voller Respekt.

Real vor Pflichtsieg

Sportlich sprechen die Vorzeichen allerdings klar für Real. Monaco bestritt seit dem Start 2024/25 Champions-League-Auswärtsspiele gegen vergleichbare Teams wie Arsenal und Inter – und kassierte dabei in beiden Partien jeweils drei Gegentore.Mbappé machte dennoch deutlich, dass das Team von Beginn an Vollgas geben muss: „Wir müssen vom Anpfiff weg aggressiv sein und zeigen, dass dieser Abend uns gehört. Unser Ziel ist der Sieg, damit wir uns direkt fürs Achtelfinale qualifizieren und uns die Playoffs ersparen. Monaco ist ein anspruchsvoller Gegner – aber wir spielen Zuhause und jeder weiß, dass das Bernabéu an Champions-League-Abenden ein Vorteil für uns ist.“

