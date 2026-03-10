Alles zu oe24VIP
bayern olise
© getty

Torfest in Italien

6:1-Machtdemonstration lässt Bergamo gegen Bayern verzweifeln

10.03.26, 23:03
Teilen

Bayern München kann Premieren-Duelle – und Bayern München kann K.o.-Phase! Mit einer fulminanten 6:1-Machtdemonstration bei Atalanta Bergamo hat der deutsche Rekordmeister das Tor zum Champions-League-Viertelfinale bereits im Hinspiel weit aufgestoßen.

ÖFB-Star Konrad Laimer und seine Kollegen ließen im ersten europäischen Aufeinandertreffen mit den Italienern von der ersten Minute an keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen.

Olise-Express überrollt Atalanta

Überraschend saß Harry Kane nach seinen Wadenproblemen zunächst nur auf der Bank, für ihn startete Jackson. Doch der Offensivmotor lief auch ohne den Briten sofort heiß. Den Bann brach Josip Stanišić (12.), der nach einer cleveren Eckball-Variante über Olise und Gnabry aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. In der Folge krönte Michael Olise (22.) seine überragende Leistung mit dem 2:0, ehe Serge Gnabry (25.) nach Olise-Vorlage noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte.

Vorentscheidung und späte Ergebniskosmetik

Auch nach dem Seitenwechsel kannten die Bayern keine Gnade und schraubten das Ergebnis in ungeahnte Höhen. Erst in der Nachspielzeit (90.+3) gelang den Gastgebern noch der Ehrentreffer zum 1:6: Nach einer Hereingabe von Bellanova scheiterte Krstovic zunächst am stark reagierenden Bayern-Keeper Urbig, ehe Mario Pasalic den Abstauber aus kurzer Distanz im Netz unterbrachte. Dabei kam es zu einem heftigen Zusammenprall zwischen Krstovic und Urbig, der jedoch ohne schwerwiegende Folgen blieb.

