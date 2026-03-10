Torwart-Patzer und Alvarez besiegeln Spurs 2:5-Pleite gegen Atletico

Was für eine bittere Nacht für Tottenham Hotspur! Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gingen die Engländer bei Atletico Madrid mit 2:5 unter. Vor allem eine katastrophale Anfangsphase kostete den Spurs jede Chance.

Die Londoner gastierten am Dienstag im Estadio Metropolitano und erlebten eine erste Halbzeit zum Vergessen. Trainer Igor Tudor rotierte nach der Pleite gegen Palace gleich viermal und brachte unter anderem den jungen Keeper Kinsky, der einen rabenschwarzen Abend erwischte.

Kinsky-Patzer leiten Debakel ein

Bereits in der 6. Minute unterlief Kinsky ein schwerer Fehler, den Marcos Llorente zur frühen Führung für Atletico nutzte. Nur acht Minuten später erhöhte Antoine Griezmann (14.) nach einem Ausrutscher von van de Ven auf 2:0. Der Albtraum für Kinsky ging weiter: In der 15. Minute schlug er über einen Rückpass, Julian Alvarez bedankte sich und schob zum 3:0 ein. Der bemitleidenswerte Torhüter wurde bereits in der 17. Minute ausgewechselt und durch Vicario ersetzt.

Spurs-Hoffnung keimt nur kurz auf

Zwar konnte Le Normand (22.) nach einem weiteren Standard-Fehler sogar auf 4:0 erhöhen, doch Pedro Porro (26.) gelang nach Vorarbeit von Richarlison noch vor der Pause der Treffer zum 4:1. Tottenham steigerte sich nach der desaströsen Anfangsviertelstunde und gestaltete die Partie fortan offener, Romero (36.) traf per Kopf sogar den Pfosten.

Alvarez macht den Deckel drauf

Kurz nach dem Seitenwechsel zerstörte Atletico jedoch die leisen Hoffnungen der Gäste. Nach einer genialen Hacken-Vorlage von Griezmann sprintete Julian Alvarez (55.) über das halbe Feld und netzte eiskalt zum 5:1 ein. Richarlison (60.), der kurz darauf Gelb sah und damit im Rückspiel gesperrt fehlt, scheiterte wenig später per Kopf an Oblak.

Solanke mit Ergebniskosmetik

In der Schlussphase profitierte der eingewechselte Dominic Solanke (76.) von einem Fehlpass des Atletico-Keepers Oblak. Nach Zuspiel von Pedro Porro hämmerte er den Ball zum 2:5-Endstand unter die Latte. Während Atletico nun mit einem komfortablen Polster zum Rückspiel am 18. März reist, benötigen die Spurs ein echtes Wunder, um das Viertelfinale noch zu erreichen.