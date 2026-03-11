83 Punkte in einem Spiel: Adebayo schreibt NBA-Geschichte

Bam Adebayo von den Miami Heat hat mit 83 Punkten in einem Basketball-Spiel den Karriere-Bestwert von Kobe Bryant übertroffen und die zweitbeste Ausbeute in der NBA-Geschichte abgeliefert

Beim 150:129 gegen die Washington Wizards kam der 28-Jährige schon nach drei Vierteln auf 62 Punkte - und übertraf damit bereits weit vor Spielschluss den bisherigen Saisonbestwert.

Mehr Punkte als er erzielte nur Wilt Chamberlain, der 1962 in einer Partie auf 100 Zähler kam. Adebayos Idol Kobe Bryant hatte bis Dienstagabend (Ortszeit) mit 81 Punkten auf Rang zwei der Bestenliste gelegen.

"Surrealer Abend"

"Das war ein absolut surrealer Abend", sagte Heat-Coach Erik Spoelstra. Adebayo hatte Tränen in den Augen, als er nach der Partie seine Mutter umarmte, die den Auftritt ihres Sohnes in der Halle verfolgt hatte.

Die Nummer 13 der Miami Heat stellte zudem einen Doppel-Rekord für Freiwürfe auf, indem er 43 Mal an die Linie trat und 36 Versuche verwandelte. Dwight Howard hatte zuvor mit 39 Versuchen den Rekord gehalten, während Chamberlain und Adrian Dantley mit jeweils 28 versenkten Freiwürfen lange die NBA-Bestenliste anführten.