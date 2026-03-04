Flugzeug auf Acker gestürzt: Große Trauer um beliebten Kärntner Hausarzt

Der tödliche Crash ereignete sich in der Nähe des Wohnhauses des 60-Jährigen

"Über den Wolken fand er seine Freiheit, in unserer Liebe seine Ewigkeit", heißt es auf der Parte des leidenschaftlichen Piloten, der hauptberuflich als Arzt tätig war. Dr. Werner N. wurde nur 60 Jahre alt. Am Sonntag gegen 11.30 war er mit einem einmotorigen Kleinflugzeug wahrscheinlich ungebremst in einen Acker in der Kärntner Gemeinde Lendorf gestürzt. Der Allgemeinmediziner war auf der Stelle tot. Was zu dem Unglück führte, war vorerst unklar. Werner N. war von Lienz aus gestartet und Richtung Osten unterwegs.

Am Samstag soll in der Pfarrkirche Pusarnitz von dem beliebten Arzt und ehemaligen Flugretter Abschied genommen werden. Zurück lässt er Kinder und seine Ehefrau, welche selbst auch eine Ärztin ist und den tragischen Absturz ihres Mannes hautnah miterleben musste.

© privat

Das Umfeld trauert um Werner

Denn der 60-Jährige soll kurz vor dem Crash mit dem Kleinflugzeug noch über das Wohnhaus geflogen sein, um laut mehreren Medien seiner Tochter zu winken. Doch dann soll die Maschine in Schwierigkeiten geraten sein, geschwankt haben und mit voller Wucht auf den Boden geknallt sein. Das Kleinflugzeug zerschellte, der Hobbypilot Werner N. hatte keine Chance.

Ein Schock für Familie, Bekannte und auch Patienten. "Er war ein Engel in Weiß", lauten die Worte von Patienten auf Sozialen Medien über den beliebten Hausarzt. Getrauert wird auch bei der ARA Flugrettung, dort war der kompetente Notfallmediziner Werner N. rund fünf Jahre im Einsatz. "Über viele Jahre hinweg war Werner ein fester Bestandteil unseres Notärzteteams - stets engagiert, freundlich und immer mit einem offenen Ohr für andere", heißt es in einem Facebook-Post. "Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit und werden sein Andenken in Ehren halten."