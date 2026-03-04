Polizei legte dreisten Trickdieben das Handwerk

Zwei Frauen lenkten Opfer mit Wassertrick ab und räumten Wohnung aus - Auch männlicher Komplize in Haft.

Wien. Die Polizei hat am Dienstag zur Mittagszeit drei Trickdiebe in Wien-Margareten nach einem Coup bei einer 93-Jährigen erwischt. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger beobachteten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) im Bereich Reinprechtsdorfer Straße die beiden Frauen und den Mann, die gezielt nach älteren Menschen suchten und diesen nachstellten. Bei einer 93-Jährigen versuchten es die beiden Frauen, während ihr Komplize wartete.

Bargeld und Schmuck gestohlen

Sie läuteten bei dem Opfer an und baten um ein Glas Wasser, weil sie so durstig seien. Die Pensionistin war abgelenkt, die beiden Frauen drangen in die Wohnung ein und stahlen Bargeld sowie Schmuck. Die EGS beobachtete das Geschehen und stellte die Verdächtigen, 14, 37 und 39 Jahre alt und rumänische Staatsbürger, im Anschluss. Im Wagen der Gruppe wurde neben den soeben gestohlenen Wertsachen weiteres Diebesgut gefunden. Die Außenstelle Mitte des Landeskriminalamtes übernahm die weiteren Ermittlungen und die Suche nach weiteren Geschädigten.

Die Polizei riet in dem Zusammenhang, fremde Menschen nicht in die Wohnung zu lassen. Gerade bei verdächtigen Situationen sollte man besondere Vorsicht an den Tag legen und im Zweifel die Exekutive verständigen.