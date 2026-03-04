Alles zu oe24VIP
Florianis bekämpften Flammen: Wohnung abgebrannt.
© Feuerwehr Bludenz

Inferno

Wohnung in Flammen: Bewohner flüchtete aufs Dach

04.03.26, 10:24
Verängstigter Mann verwehrte zunächst direkte Hilfe - Brandursache in Siedlungswohnung noch ungeklärt.

Vbg. Glimpflich ist ein Wohnungsbrand für einen Bewohner der Südtirolersiedlung in Bludenz Mittwochfrüh ausgegangen. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben um 5.36 Uhr alarmiert. Als der Mieter das Feuer bemerkte, konnte er noch rechtzeitig über ein Fenster aufs Dach flüchten. Dort weigerte er sich aus Angst, über eine Leiter oder ein Sprungtuch der Feuerwehr geborgen zu werden.

© Feuerwehr Bludenz

© Feuerwehr Bludenz

Als schließlich die Flammen unter Kontrolle waren, brachte die Feuerwehr den Mann über das Dachfenster und das Stiegenhaus in Sicherheit. Er musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Schließlich konnte der Brand von den Feuerwehrleuten gelöscht werden. Doch die Wohnung wurde durch das Feuer so sehr zerstört, dass diese derzeit unbewohnbar ist. Die Brandursache war vorerst noch ungeklärt und wird ermittelt.

