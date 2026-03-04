Alles zu oe24VIP
Einsatz Keplerplatz
© Viyana Manset Haber/Ein früherer Einsatz am Keplerplatz. (Archivbild)

In Favoriten

Messerstecherei am Keplerplatz: Opfer im Koma

04.03.26, 11:22
Schon wieder kam es am Keplerplatz zu einer blutigen Auseinandersetzung. 

Am Dienstagnachmittag gegen 13.20 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor der Keplerkirche gerufen. Dort soll ein Beteiligter seinen Kontrahenten mit einem Küchenmesser angegriffen und schwer verletzt haben. 

Das Opfer erlitt etliche Stich- und Schnittverletzungen. Der noch unbekannte Verdächtige konnte mit der mutmaßlichen Tatwaffe in unbekannte Richtung flüchten.

Passanten hatten die Polizei alarmiert. Bisher konnte auch nicht die Identität des Opfers geklärt werden. Dieses wurde von der Rettung ins Spital gebracht und dort aufgrund seiner schweren Verletzungen ins künstliche Koma versetzt. Der Mann konnte bisher zu den Abläufen nicht befragt werden.

Die Hintergründe der Tat sowie eine mögliche Beziehung zwischen Täter und Opfer sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd.

