Cosmó: "Ich mache das für alle Österreicher und Österreicherinnen!"

Wenig Schlaf, dafür viel Neid. Cosmó rockt uns mit "Tanzschein" den Song Contest. Auf oe24.TV spricht der neue ESC-Star über den Hass im Internet, den Chart-Erfolg und seinen Siegeswillen.

Nach einer widerlichen Welle voll Hass, Neid und Niedertracht spricht unser neuer ESC-Star Cosmó jetzt auf oe24.TV Klartext.

Sie sind nun unser neuer ESC-Star

Cosmó: Es ist auf jeden Fall eine sehr große Ehre und ich hatte sehr große Freude, das in den letzten Tagen schon öfter zu hören, dass ich unsere Songcontest-Vertreter bin. Das ist schon super.

Haben Sie den Sieg denn schon realisiert?

Cosmó: Mittlerweile habe ich es realisiert und ich freue mich schon wahnsinnig auf Mai und wir sind auch schon voll in der Planung.

© zeidler

Kommt man da eigentlich noch zum Schlafen?

Cosmó: Unregelmäßig, aber Gott sei Dank schon. Es gibt Nächte, wo ich durchschlafen kann.

Schon realisiert, was nun alles auf Sie zukommen wird?

Cosmó: Ich hatte schon einige Gespräche mit der ORF-Delegation. Es ist ein Wahnsinn, was da alles auf uns zukommt und ich bin super, super happy und sehr motiviert.

Ein Wahnsinn, was gerade auf Sie zukommt ist leider auch der Hass und Neid im Internet.

Cosmó: Ich möchte zuallererst sagen, dass ich es super finde, dass sich jeder eine Meinung bildet. Ich finde es auch total schön, dass wir diskutieren können. Ich habe in den letzten Tagen nur Positives mitbekommen von den Menschen, die ich in der Realität getroffen habe und das war eine große Freude.

Im Internet herrschen jedoch ganz andere, ja sogar widerliche Töne…

Cosmó: Ich bin ganz wenig am Handy, und wenn dann bloß auf WhatsApp, wo ich noch die vielen lieben Nachrichten beantworte. Das ist für mich gerade die Realität. Die Steine habe die noch nicht so wirklich gespürt bis jetzt. Es ist eine sehr schöne Reise.

Sie haben auch sehr viel Zuspruch bekommen. Von Caroline Athanasiadis bis Martina Rupp.

Cosmó: Ich finde, es ist schön, so wie es ist . Auch dass Caroline diese lieben Worte gefunden hat und dass sich Eberhard Forcher gemeldet hat. Ich habe sehr viele liebe Nachrichten bekommen.

Was ist Ihre Botschaft mit dem Hit „Tanzschein“?

Cosmó: Wir wollen mit dem Song die Leute zum Tanzen bringen, zum Mittanzen, die Leute zusammenbringen. Wenn wir dadurch eine Gemeinschaft bilden, dann finde ich das wunderschön und dann haben wir schon gewonnen. Die Botschaft ist, tanzen. Tanzen und vor allem gemeinsam tanzen!

In den iTunes-Charts sind Sie damit schon auf Platz 1.

Cosmó: Wahnsinn. Das ist echt arg. Ich bin super happy, dass der Song den Leuten gefällt und dass sie ihn hören. Das ist für mich eine große Ehre.

Bei den Song Contest Wetten liegen Sie aktuell allerdings nur auf Platz 31.

Cosmó: Wie gesagt, jeder kann sich seine Meinung bilden und das finde ich auch super so. Ich konzentriere mich auf den Auftritt. Den Rest entscheiden dann das Publikum und die Fachjury.

Fällt im Mai ein gewisser Druck weg, weil Sie ja fix im Finale sind?

Cosmó: Das ist natürlich nochmal eine größere Ehre. Das ist echt super und deshalb werde ich viel dafür tun um Österreich würdig zu vertreten! Ich mache das für alle Österreicher und Österreicherinnen.

© zeidler

Cosmó beim Talk mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz

Wollen Sie den Sieg?

Cosmó: Ich gehe mit der Einstellung hin, dass ich mein Beste gebe. Ich manifestiere sehr gerne und baue mir da ein Vision Board. Da wird es sicher eine Zeile geben, wo steht, dass Cosmo auf Platz 1 ist.

Interview: Thomas Zeidler-Künz