Cosmó: Dank Spritzer-Versprechen und Doskozil-Push zum ESC-Sieg?

Cosmó rockt uns mit „Tanzschein“ den ESC. Für seinen ORF-Sieg gab’s ein Spritzer Versprechen und sogar politische Wahlwerbung.

„500 Spritzer für Cosmo!“ Mit einer feuchtfröhlichen Instagram-Aktion rief die ÖH-Fraktion Aktionsgemeinschaft WU am Freitag vor dem Start der ORF-Show Vienna Calling – Wer singt für Österreich? auf für Cosmó abzustimmen. Zudem wurde in der Instagram-Story darauf hingewiesen, dass jeder beim Voting bis zu 100 SMS verschicken könne. Worte, die angesichts der Gratis-Getränke wohl gehört wurden: Cosmó gewann das Publikums-Voting und rockt nun für Österreich am 16.Mai im Song Contest Finale. Wie sehr die „Spritzer-Wette“ das Ergebnis nun wirklich beeinflusst hat ist unklar, der ORF verrät nicht, wieviele Stimmen beim Televoting abgegeben wurden.

© Instagram

© Facebook

Nicht nur die Aktionsgemeinschaft WU, die damit auch Cosmós Gitarrist Sandro Humitsch, der an der Wirtschaftsuni studiert, unterstützen wollte, machte sich vor der ORF-.Show für Cosmó stark, sondern auch der burgenländische Landeshauptmann Peter Doskozil- Mit „Anrufen für Cosmo“ gab er am Freitag eine Wahlempfehlung ab.“ Benjamin Gedeon aka CCosmo kommt aus Halbturn – und ich finde, es ist schön zu sehen, wie viel musikalische Stärke aus dem Burgenland kommt! Jetzt zählt jede Unterstützung,“ schreib er auf seinen Social Media Kanälen und gab dazu auch gleich Cosomós Telefonnummer für das Publikums-Voting bekannt.

© ORF

Indes werden hinter vorgehaltener Hand erstmals auch Vorwürfe einer möglichen Voting-Panne laut. So sollen bei einigen der von den Kandidaten organsierten Voting-Partys manche Stimmen nicht durchgegangen und somit auch nicht gezählt worden sein.