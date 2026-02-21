Cosmó: „Bin froh, dass der Song Contest nicht Olympia ist!“

Cosmó: 12 Points! Mit dem coolen Pop-Hymne „Tanzschein“ rockt sich der 19-jährige Burgenländer in alle Herzen und tritt nach dem Sieg in der ORF-Show am 16. Mai für Österreich beim Song Contest an. Im oe24-Interview erklärt er seinen Sieg.

Überrascht über den Sieg?

Ja, sehr. Mein erster Gedanke bei der Entscheidung war auch jetzt nur kein blödes Gesicht machen. Und dann war ich überraschend ruhig. Und am überlegen, was jetzt alles noch auf mich zukommt.

Wie feiern Sie den Sieg?

Ich werde mir ein heißes Bad nehmen. Und mir morgen noch ein bisschen anschauen, was da so in den Nachrichten abgeht.

© ORF

© ORF

Wann haben Sie realisiert, dass es sich ausgehen könnte?

Als es bekannt gegeben wurde. Wir haben uns schon sehr gefreut, als uns die Jury uns 10 Punkte gegeben hat. Da dachte ich, okay, wir haben nicht null Punkte. Es könnte sich ausgehen. Aber ich hätte es nie erwartet.

© ORF

Jetzt sind Sie unser ESC-Star!

Das ist in Traum, den man erleben darf. Ich möchte auf jeden Fall diesen Weg bis zum ESC nicht nur genießen, sondern auch schauen, dass wir das meiste da rausholen können. Dass wir unser Bestes geben, um Österreich als Gastgeber zu vertreten.

Hätte man im Ausland noch lieber beim ESC gesungen als jetzt in Wien?

Wien ist super, Ich muss noch schauen, welche U-Bahn ich zur Stadthalle nehme (lacht). Aber es wird auf jeden Fall eine sehr schöne Fahrt durch die Stadt werden.

Sie haben den Song ihrer Mama gewidmet

Ich bin so stolz, dass ich so eine Mama habe. Sie ist nicht nur meine Assistentin, sondern auch die Frau, die mich vor 19 Jahren geboren hat. Hinter jedem Performer steckt so eine Frau. Die Mama. Und die sind die Besten.

Sie wurden in Ungarn geboren

Aber natürlich ist Österreich mein Zuhause. Ich bin hier aufgewachsen und ich fühle mich hier sehr daheim.

© zeidler

Was hat es mit dem blauen Auge auf sich?

Ich habe mir kurz vor dem Live-Casting für Vienna Calling gedacht, irgendwas braucht der Cosmo noch. Damit das so ein Gesamtbild wird. Ich habe so eine Faszination für das Universum und Sternenbilder und meine Lieblingsfarbe ist blau und so kam es zu einen blauen Stern im Auge.

Und jetzt sind Sie der David Bowie aus dem Burgenland

Das hört sich schön an. Aber mit David Bowie verglichen zu werden, das ist viel zu viel.

Holen Sie sich für den ESC Tipps von unseren beiden Siegern?

Ich bin sehr froh, dass JJ auch in der Stadthalle auftreten wird. Ich hoffe, dass wir den Weg halbwegs gemeinsam gehen können.

© zeidler

Wird die Show auf der großen ESC Bühne anders?

Die Bühne ist auf jeden Fall größer. Da kann man ja mehr machen. Das ist schon ein Unterschied. Wahrscheinlich auch, wenn einem bewusst ist, dass man vor 160 Millionen Leuten singt.

Sind sind fix im Finale. Also kein Erfolgsdruck?

Ich seh’s als zweiten Zivildienst, krasser, und werde das Beste geben für Österreich. Aber ist natürlich eine andere Sache, Österreich zu vertreten. Ich bin froh, dass es nicht Olympia ist. Aber das ist ein Sport, den ich sehr gerne mache. Und dafür werde ich auch ganz viel trainieren.

Wollen Sie am 16. Mai den Sieg?

Ich finde, die Einstellung, gewinnen zu wollen, ist deswegen gut, weil man so sein Bestes gibt.

Unser letztes ESC-Heimspiel wurde zum Desaster: 0 Punkte.

Ich gebe mein Bestes und ich hoffe, dass die Leute das gut finden. Aber es ist natürlich Geschmackssache.

Wie sehr wird sich jetzt ihr Leben ändern?

Das Studium, das Zahnmedizinstudium, das muss jetzt pausiert werden. Mein Mantra ist, wenn ich etwas mache, dann mache ich es mit 100 Prozent. Und den ESC möchte ich auch mit 100 Prozent machen.

© zeidler

Cosmó mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz

Ihr Tanz geht bereits viral

Das wäre ganz cool. Ich hoffe, dass die Leute das verstehen und mitmachen. Wenn wir damit die Leute auf TikTok auch zusammenbringen können, bin ich sehr froh.

Früher hat man gesagt es gehört mal geschmust.

Ich sage: Es gehört mehr getanzt!

Interview: Thomas Zeidler-Künz