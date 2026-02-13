Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Bauernhofbrand in Haag
© Fotokerschi.at

168 Tiere in Gefahr

20 Kälber bei Brand im Hausruckviertel gestorben

13.02.26, 10:43 | Aktualisiert: 13.02.26, 11:44
Teilen

Der Großteil der Tiere war zum Glück nicht im Stall. 

Haag. 20 Jungrinder dürften bei einem Brand eines Vierkanthofes in Haag im Hausruck (Bez. Grieskirchen) in der Nacht auf Freitag verendet sein. Die 42-jährige Bäuerin hatte eigenartige Geräusche gehört und dachte erst, es würde hageln. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie Feuer im ersten Stock des Stalls. 13 Wehren standen im Löscheinsatz, von den 168 Rindern waren nur einige im Stall, vermutlich 20 Jungtiere starben, so die Polizei.

Ein Feuerwehrmann erlitt während der Löscharbeiten einen Kreislaufzusammenbruch und wurde ins Spital eingeliefert. Die Brandursache war vorerst ungeklärt. Auch der Sachschaden stand noch nicht fest.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen