20 Kälber bei Brand im Hausruckviertel gestorben

Der Großteil der Tiere war zum Glück nicht im Stall.

Haag. 20 Jungrinder dürften bei einem Brand eines Vierkanthofes in Haag im Hausruck (Bez. Grieskirchen) in der Nacht auf Freitag verendet sein. Die 42-jährige Bäuerin hatte eigenartige Geräusche gehört und dachte erst, es würde hageln. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie Feuer im ersten Stock des Stalls. 13 Wehren standen im Löscheinsatz, von den 168 Rindern waren nur einige im Stall, vermutlich 20 Jungtiere starben, so die Polizei.

Ein Feuerwehrmann erlitt während der Löscharbeiten einen Kreislaufzusammenbruch und wurde ins Spital eingeliefert. Die Brandursache war vorerst ungeklärt. Auch der Sachschaden stand noch nicht fest.