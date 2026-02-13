Alles zu oe24VIP
Adventmarkt-Betreiber für Maria-Theresien-Platz gesucht
Weihnachtssaison

Adventmarkt-Betreiber für Maria-Theresien-Platz gesucht

13.02.26, 11:20 | Aktualisiert: 13.02.26, 14:34
Die Burghauptmannschaft hat die Interessentensuche für die Bespielung der Freiflächen am Wiener Maria-Theresien-Platz und vor dem Oberen Belvedere gestartet. 

Vermietet werden Teile der beiden Areale für die heurige Weihnachtssaison, also die Monate November und Dezember. Auf den Plätzen waren in den vergangenen Jahren beliebte Weihnachtsmärkte zu finden. Anstehende Bauarbeiten lassen eine längerfristige Nutzung aber vorerst nicht mehr zu, wurde am Freitag betont.

Um dennoch ein attraktives Angebot zu schaffen, werde nun kurzfristig saisonweise vermietet, hieß es. Wie lange das so bleibt, ist unklar. Dies hänge davon ab, wie sich die Arbeiten zur barrierefreien Erschließung der angrenzenden Gebäude in den Folgejahren entwickeln würden, teilte man mit.

Umfangreiche Baumaßnahmen

Der Maria-Theresien-Platz ist die Fläche zwischen dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum. Die beiden Häuser errichten neue Zugänge. 2025 gab es bereits keine winterliche Nutzung des Areals mehr. Das beliebte Weihnachtsdorf wurde nicht mehr aufgebaut.

Der Platz ist auch außerhalb der Weihnachtszeit Treffpunkt vor allem bei Jugendlichen. Das Areal wird "Zwidemu" genannt, was für "Zwischen den Museen" steht. Das Belvedere plant ebenfalls umfangreiche Arbeiten. 2027 wird dort ein unterirdischer Besucherbereich realisiert.

"Die Burghauptmannschaft Österreich setzt mit der nun gestarteten Interessentensuche ein klares Zeichen für Transparenz, Offenheit und Qualität bei der Nutzung dieser prominenten innerstädtischen Plätze", zeigte sich Burghauptmann Reinhold Sahl überzeugt. Man sehe darin eine große Chance: "Sie eröffnet Jahr für Jahr Raum für neue Ideen und frische Impulse."

