Landesausstellung Mauer mit tollen Ausflugszielen "drumherum"

Rund um die diesjährige Landesausstellung im Landesklinikum Mauer (Bezirk Amstetten) laufen auch in der Region selbst die Vorbereitungen dazu. So sind etwa neue Ausflugsziele am Entstehen. Insgesamt werden zwei Millionen Euro in Projekte rund um die Schau investiert.

31 Gemeinden und mehr als 100 Betriebe zählen zum Tourismusverband Moststraße (Bezirke Amstetten und Melk). Auch sie wollen bei der Landesausstellung eine Rolle spielen, heißt es bei einem Pressegespräch am Donnerstag in Amstetten. Das Ziel: Der Ausstellungsbesuch soll laut Aussendung zu einem Gesamterlebnis werden und die Wertschöpfung in der Region bleiben.

Zum einen gibt es ein Regionspartnerprogramm. 37 Betriebe aus Gastronomie, Hotellerie, Ausflugszielen und Ab-Hof-Betrieben nahmen daran teil. In Workshops und Netzwerktreffen wurden sie auf das Ausstellungsjahr vorbereitet. Mit einer eigenen Vortragsreihe wurde die Region auch inhaltlich auf das Thema der Ausstellung vorbereitet, heißt es weiter.

Birnerlebniswelt und Erlebnisgarten

Zudem seien sogenannte Umfeldprojekte am Entstehen, darunter etliche neue Ausflugsziele, die den Ausstellungsbesuch erweitern und die Aufenthalte verlängern sollen. So wird unter anderem am 24. April die Birnerlebniswelt mit Indoorspielplatz im Tierpark Haag eröffnet.

Die Ausstellung „Codename: Spielwarenfabrik“ in St. Valentin ist bereits geöffnet. Und ein Erlebnisgarten in Aschbach-Markt startet am 9. Mai. Insgesamt investiert die Moststraße etwa zwei Millionen Euro in die Projekte und Vorbereitungen. Die Landesausstellung selbst geht dann ab 28. März über die Bühne.