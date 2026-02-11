Winter-Hammer: Jetzt kommt noch einmal Schnee bis nach Wien

In fast ganz Österreich wird es noch einmal tiefwinterlich.

Wolken einer Warmfront ziehen am Mittwoch von West nach Ost über Österreich und bringen bei einer Schneefallgrenze zwischen 1200m und 1600m Seehöhe vor allem im Westen und alpennordseitig etwas Regen. In den westlichen Landesteilen lockert die Bewölkung am Nachmittag stellenweise ein wenig auf, die Sonne zeigt sich dort jedoch kaum noch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 12 Grad.

Insgesamt überwiegen am Donnerstag in vielen Regionen dichte Wolken, vor allem im Osten, Süden und Südosten gibt es anfangs auch einige zähe Nebelfelder, die sich nicht überall lichten. Sonst zeigt sich zwischendurch immer wieder ein wenig die Sonne. Besonders in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten ziehen tagsüber immer wieder leichtere Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze bewegt sich meist zwischen 1200 und 1600m Seehöhe. Der Wind kommt aus Südost bis West und kann in freien Lagen gelegentlich mäßig auffrischen. Frühtemperaturen minus 2 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 12 Grad.

Halber Meter Schnee

Die erste Tageshälfte bringt am Freitag recht verbreitet dichte Bewölkung und von Vorarlberg bis ins Mariazeller Land auch Niederschlag. Die Schneefallgrenze pendelt bei etwa 1200m Seehöhe. Im Tagesverlauf lässt der Regen nach und die Wolken ziehen allmählich nach Nordosten ab, sodass in weiten Teilen des Landes die Sonne scheint. Am längsten trüb ist es im westlichen Donauraum. Der Wind weht an der Alpensüdseite meist nur schwach, an der Alpennordseite mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 2 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 8 bis 12 Grad. In den sonnigen Regionen auch mehr.

Am Samstag wird es kälter, die Schneefallgrenze sinkt auf 900 Meter. Sonnenfenster gibt es am ehesten noch im Osten. Am Nachmittag trifft von der Schweiz und Bayern her eine Kaltfront mit Regen und Schnee ein. In der Nacht breitet sich der Schneefall dann auch auf das Flachland aus.

Am Sonntag ist es dann in weiten Teilen Österreichs tiefwinterlich – es kann praktisch im ganzen Land schneien. Am längsten schneit es am Nordrand der Alpen, den meisten Schnee gibt es im Westen. Am Arlberg kommt bis Sonntag ein halber Meter Schnee zusammen.