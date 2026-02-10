Hier fällt jetzt ein halber Meter Neuschnee

Atlantische Tiefdruckgebiete schaufeln in den kommenden Tagen Schnee nach Österreich.

Laut den Meteorologen des privaten Wetterdienstes "uwz" bringen Atlantische Tiefdruckgebiete feuchtmilde Luft nach Österreich. Das bedeutet Schneefall in den kommenden Tagen bei einer Schneefallgrenze zwischen 900m bis 1.600m. Für das Hochgebirge rund um den Arlberg bedeutet das 30 bis 50cm Neuschnee.

So wird das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch ziehen Wolken einer Warmfront von West nach Ost über Österreich und bringen bei einer Schneefallgrenze zwischen 1.200m und 1.600m Seehöhe vor allem im Westen und alpennordseitig etwas Regen. In den westlichen Landesteilen lockert die Bewölkung am Nachmittag stellenweise ein wenig auf, die Sonne zeigt sich dort jedoch kaum noch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen.

Frühtemperaturen minus 5 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 12 Grad.

Donnerstag: Schneefallgrenze bei 1.200m

Insgesamt überwiegen am Donnerstag in vielen Regionen dichte Wolken, vor allem im Osten, Süden und Südosten gibt es anfangs auch einige zähe Nebelfelder, die sich nicht überall lichten. Sonst zeigt sich zwischendurch immer wieder ein wenig die Sonne. Besonders in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten ziehen tagsüber immer wieder leichtere Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze bewegt sich meist zwischen 1.200 und 1.600m Seehöhe. Der Wind kommt aus Südost bis West und kann in freien Lagen gelegentlich mäßig auffrischen.

Frühtemperaturen minus 2 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 12 Grad.

Schnee und Regen am Freitag

Am Freitag bringt bis über Mittag nördlich des Alpenhauptkamms sowie im Norden und Osten lebhafter, im Bergland auch starker Wind aus westlichen Richtungen zahlreiche dichte Wolken, die vor allem vom Tiroler Unterland bis ins westliche Niederösterreich bei einer Schneefallgrenze zwischen 900 und 1.400m Seehöhe für Regenschauer sorgen. Das berichtet der Wetterdienst "GeoSphere Austria". In der Folge lässt der Wind nach, die Wolken werden weniger und bis zum Abend zeigt sich die Sonne noch häufiger. Von Osttirol ostwärts weht der Wind ganztägig schwächer. Hier sind bereits am Vormittag die sonnigen Abschnitte häufiger und auch länger.

In der Früh minus 3 bis plus 7 Grad. Tagsüber 7 bis 14 Grad. Am wärmsten ist es im Südosten Österreichs.