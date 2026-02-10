Alles zu oe24VIP
© APA

Tödlicher Unfall

Zwei Tote bei Geisterfahrer-Crash

10.02.26, 21:00 | Aktualisiert: 10.02.26, 23:31
Auf der A10 Tauernautobahn ereignete sich ein tödliche Geisterfahrer-Unfall.

Kärnten. Ein Unfall mit einem Geisterfahrer auf der A10 Tauernautobahn bei Spittal Ost am Dienstagabend forderte zwei Todesopfer. Die zwei Autos sind nach der Autobahnabfahrt Spittal Ost in Fahrtrichtung Villach auf Höhe von Molzbichl kollidiert, berichtet "ORF Kärnten". Dem Medienbericht zufolge rammte ein Deutscher Pkw-Lenker, der als Geisterfahrer unterwegs gewesen sein soll, das Auto einer 25-jährigen Kärntnerin – beide starben.

Die Autobahn war zwischen Spittal-Ost und Paternion-Feistritz in Fahrtrichtung Villach gesperrt. Die Sperre wurde gegen 22.30 Uhr aufgehoben.

