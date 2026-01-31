Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Nordische-Kombination
Johannes Lamparter
© GEPA

Nordic Triple

ÖSV-Duo gibt Führung an Deutschen Geiger ab

31.01.26, 16:01
Teilen

Die österreichischen Kombinierer haben beim Weltcup-Triple in Seefeld ihre Doppelführung am zweiten Tag verloren. Auftaktsieger Johannes Lamparter musste sich am Samstag im Kompakt-Bewerb im Zielsprint eines Quartetts hauchdünn Triple-Titelverteidiger Vinzenz Geiger aus Deutschland beugen.

Stefan Rettenegger wurde hinter dem Norweger Jens Luraas Oftebro Vierter. Am Sonntag folgt als Abschluss ein Bewerb in der Olympiadisziplin Gundersen mit 12,5 km Langlauf.

Sprungsieger Rettenegger und Lamparter lagen im Langlauf über 7,5 km als Duo lange alleine vorne. In der Schlussrunde schlossen Oftebro und Geiger aber auf. Im Schlussspurt hatte der als Zehnter gestartete Geiger bei seinem 19. Weltcupsieg gegen Lamparter um 0,2 Sekunden die Skispitzen vorne. Oftebro (+2,3) und Rettenegger (+4,1) folgten mit geringen Abständen, wodurch der Schlusstag viel Spannung bereithält. Drittbester Österreicher ist Lukas Greiderer als Neunter, er hat aber bereits 45,6 Sekunden Rückstand.

Lamparter will Topsprinter Geiger am Schlusstag fordern

"Ein Podium tut immer gut. Aber es ist echt ärgerlich, weil ich mir den Sprint gut zurechtgelegt habe, dann aber vielleicht die Innenkurve aufgemacht habe", sagte Lamparter zum ORF. Geiger sei einfach nach wie vor der bessere Sprinter. "Ich kann langsam aber doch Paroli bieten." Im Kampf um den Triple-Sieg sei alles offen. "Es fängt von null an, alles gut. Ich werde voll angreifen", sagte der Tiroler. Rettenegger war gar nicht glücklich. "Ein Vierter ist schon sehr enttäuschend, da muss ich schon ehrlich sein", sagte der Salzburger. Die Ausgangslage mit den knappen Abständen sei aber vielversprechend. "Absolut, es läuft gut auf der Schanze, wir sind eng beieinander. Der Blick nach vorne ist sehr positiv, darum blicken wir zuversichtlich auf Sonntag."

Bei den Frauen liegt Katharina Gruber als beste Österreicherin unverändert an der zehnten Stelle. "Das Rennen war wieder sehr hart. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, aber ich bin ganz zufrieden", sagte Gruber nach dem 5-km-Langlauf. In Führung setzte sich mit einem klaren Sieg die Norwegerin Ida Marie Hagen. ÖSV-Topfrau Lisa Hirner fehlt beim Saisonhöhepunkt wegen einer Seitenstrang-Angina, bei Olympia wird sie im Skispringen antreten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen