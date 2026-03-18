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© Gepa

Nach WM

Neuer Job? Rangnick zögert bei ÖFB-Vertragsangebot

18.03.26, 21:15
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Die WM am amerikanischen Kontinent nähert sich in großen Schritten, die Vorfreude in und rund ums ÖFB-Team steigert sich kontinuierlich. Doch nun kommt der erste Dämpfer: Ralf Rangnick zögert beim Vertragsangebot des ÖFB.

Laut einem Bericht der "SportBild" ist ein Verbleib des 67-Jährigen im österreichischen Nationalteam alles andere als sicher. Denn: Rangnick soll einen erneuten Jobwechsel in Betracht ziehen.

Ein Comeback als Sportdirektor scheint Rangnick schmackhaft gemacht worden zu sein. Sowohl aus der deutschen Bundesliga als auch der Premier League liegen wohl mehr oder weniger konkrete Angebote vor.

Investoren-Kontakt zu Rangnick

Und nicht nur das, auch Investoren stehen dem Vernehmen nach in Kontakt mit ihm, um diverse Klubs weiterzuentwickeln. Der laufende Vertrag beim ÖFB-Team endet nach der WM, aber bereits davor soll Klarheit herrschen, das ist die Abmachung zwischen den Verantwortlichen und Rangnick.

Doch eine Verlängerung scheint alles andere als eine fixe Sache zu sein.

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