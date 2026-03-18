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Grillitsch-Gala bei Bragas Viertelfinal-Aufstieg
© EPA

Europa League

Grillitsch-Gala bei Bragas Viertelfinal-Aufstieg

18.03.26, 18:51
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Florian Grillitsch hat am Mittwoch einen maßgeblichen Beitrag zum Einzug seines SC Braga ins Viertelfinale der Europa-League geleistet.

Der ÖFB-Internationale erzielte beim Heim-4:0 über Ferencvaros Budapest das zweite Tor (15.) und bereitete den vierten Treffer vor (53.), ehe er in der 76. Minute ausgetauscht wurde. Braga stieg nach dem 0:2 im Hinspiel mit dem Gesamtscore von 4:2 auf.

Für Grillitsch war es das insgesamt vierte EL-Tor, das erste seit November 2020. Im Viertelfinale trifft Braga auf Panathinaikos oder Betis Sevilla.

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