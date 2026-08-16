2:0 - Austria mit erlösendem Zittersieg

Die Wiener Austria kann doch noch gewinnen. In Hartberg feiern die Veilchen mit 2:0 den ersten Saisonsieg in der Bundesliga.

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Die Austria kann aufatmen! Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart holten die Veilchen in Hartberg mit einem 2:0 die ersten Punkte der neuen Bundesliga-Saison. Daniel Nnodim brach mit dem ersten Austria-Tor der Saison den Bann, Neuzugang Julian Hettwer sorgte mit seinem Premierentreffer für die Entscheidung.

Dabei erwischte Hartberg den gefährlicheren Start. Nach neun Minuten musste Buhari einen Distanzschuss gerade noch über das eigene Tor lenken, drei Minuten später schlenzte Marco Hoffmann den Ball knapp am Kreuzeck vorbei (12.). Auch einen Abschluss von Paul Komposch entschärfte Austria-Keeper Samuel Sahin-Radlinger stark (16.).

Nnodim bricht den Austria-Bann

Danach übernahmen die Wiener zunehmend die Kontrolle. Mit hohem Pressing setzte die Austria Hartberg früh unter Druck und eroberte immer wieder Bälle in der gegnerischen Hälfte.

In der 33. Minute folgte endlich die Erlösung: Nnodim bekam außerhalb des Strafraums zu viel Platz und traf nach Vorarbeit von Tae-Seok Lee zum 1:0. Für die Veilchen war es nach den Niederlagen gegen den WAC (0:3) und Meister LASK der erste Saisontreffer überhaupt.

Hartberg reagierte und wurde vor der Pause wieder offensiver. Ein Durchbruch von Aleksa Lukic endete jedoch bei Lukas Handl (44.).

Hartberg drückt – Hettwer schlägt zu

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck. Lukics abgefälschter Distanzschuss sorgte für Gefahr (54.), Hoffmann setzte einen Volley nur knapp neben das Tor (58.). Die Austria hielt dagegen, Johannes Eggestein verfehlte kurz nach seiner Einwechslung aus kurzer Distanz nur knapp (62.).

In der Schlussphase öffnete Hartberg immer stärker – und genau das nutzten die Wiener. Manfred Fischer schickte Hettwer in der 76. Minute mit einem starken Ball auf die Reise. Der Deutsche blieb vor Torhüter Patrik Pécsi cool, überlupfte ihn und traf zum 2:0. Es war Hettwers erstes Tor für die Austria.

Turbulentes Finish

Die Schlussphase blieb turbulent. Hettwer hatte nur drei Minuten später sogar das 3:0 auf dem Fuß, diesmal parierte Pécsi (79.). Auf der Gegenseite verhinderte Sahin-Radlinger gegen Angelo Gattermayer den Anschlusstreffer (80.).

Für die Austria bedeutet der Erfolg nach zwei Niederlagen die erhoffte Erlösung: Die Veilchen schreiben erstmals in dieser Bundesliga-Saison an. Hartberg wartet dagegen weiter auf den ersten Punkt.