Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend in Tirol: Ein 33-jähriger Mann kam laut Polizei mit seinem PKW auf der Achenseebundesstraße in Achenkirch in Richtung Maurach aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechte Seite eines Tunnelportals. Der Lenker, der nach ersten Erhebungen nicht angegurtet war, erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die Straße musste im Unfallbereich für eine Stunde komplett gesperrt werden.