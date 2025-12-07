Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
20251205_66_999112_POE_6min30_Spera-ITV_zu_ESC-Wirbel.jpg

Boykott-Länder

Das sagen Spera & Kapp zum ESC-Chaos

07.12.25, 18:00
Teilen

Deutliche Kritik an "Boykott-Ländern".

Das Israel am Songcontest in Wien teilnehmen darf, begrüßt Danielle Spera auf oe24.TV ausdrücklich. So sagt die frühere Direktorin des Jüdischen Museums: „Es ist eine Erleichterung, eine große Freude.“Denn die Diskussion sei schon „eigenartig, dass man Künstler bestrafen möchte, dass man Sänger, Sängerinnen bestrafen möchte.“

Für sie ist das „unverständlich“. Dann kritisiert sie die Boykott-Länder, darunter Spanien, Irland und die Niederlande „Diese Länder bestrafen ihre eigenen Künstler damit, muss ich sagen, denn es verhindert ja , dass Künstler aus Spanien etc. teilnehmen können.“

Kritik an Slogans 

Spera kritisiert auch Pro-Palästina-Demonstranten für ihre Slogans: „Es sind meistens junge Leute, die wirklich wenig Ahnung haben von der Region, die vielleicht, wenn sie den Slogan From the River to the Sea verwenden, nicht wissen, was er bedeutet – nämlich die Auslöschung des Staates Israel.“

Daniel Kapp, PR-Beratur und „Solidarität Israel“-Initiator, sagt oe24: „Spanien, Slowenien und andere Länder haben sich in den Schmollwinkel zurückgezogen.“ Der ECS sei ein „Festival der Vielfalt“ und das solle auch so bleiben, betont Kapp auf oe24.TV.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden