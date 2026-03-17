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Sattelzug mit Radfahrer kollidiert – 26-Jähriger tot
© Freiwillige Feuerwehr St. Veit im Pongau

Tödlicher Unfall

Sattelzug mit Radfahrer kollidiert – 26-Jähriger tot

17.03.26, 17:06 | Aktualisiert: 17.03.26, 18:28
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Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch unklar.

St. Veit im Pongau. In St. Veit im Pongau ist es Dienstagmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtete, kollidierten ein Sattelzug und ein Radfahrer miteinander. Dabei wurde der Radfahrer, ein 26-jähriger Niederländer, unter dem Lkw eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Sattelzug mit Radfahrer kollidiert – 26-Jähriger tot
© Freiwillige Feuerwehr St. Veit im Pongau

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beiziehung eines Unfallsachverständigen und die Obduktion des Leichnams an. Der 51-jährige Lkw-Lenker wies keine Anzeichen einer Beeinträchtigung auf.

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