Tonnenschwerer Stahlblock zerquetscht Arbeiter – sofort tot

In einem metallverarbeitenden Betrieb im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ereignete sich am Mittwoch ein tragischer Arbeitsunfall. Ein 37-jähriger Mann verlor dabei noch vor Ort sein Leben.

Mittwoch gegen 15:20 Uhr kam es in einem Unternehmen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu einem schweren Zwischenfall mit tödlichem Ausgang. Ein 37-jähriger Arbeiter war gerade dabei, einen mehrere Tonnen schweren Rohstahlblock eigenständig zu verladen. Für diesen Vorgang nutzte der Mann eine Funkfernbedienung, um die Last auf eine Schwerlastpalette zu befördern.

Unglück bei Verladearbeiten

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Arbeiter während des Transports zwischen den bewegten Stahlblock und einen bereits gelagerten Block. Dabei erlitt der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag lebensgefährliche Verletzungen. Die Rettungskette lief sofort an, doch die Hilfe kam für den Steirer leider zu spät.

Rettungskräfte sofort im Einsatz

Obwohl vier First-Responder, der Rettungsdienst und zwei Notärzte extrem schnell am Unfallort eintrafen, verstarb der 37-Jährige noch direkt an der Stelle des Geschehens. Trotz der intensiv eingeleiteten Rettungsmaßnahmen konnten die Mediziner nichts mehr für ihn tun. Die am Unfallort anwesenden Arbeitskollegen standen unter Schock.

Krisenteam betreut Kollegen

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Zur Unterstützung der betroffenen Mitarbeiter wurde ein Kriseninterventionsteam angefordert, das die Kollegen vor Ort betreute. Auch behördlich hat der Vorfall bereits Konsequenzen für die Untersuchung der Abläufe.

Erhebungen durch Arbeitsinspektorat

Das zuständige Arbeitsinspektorat Leoben wurde über den tödlichen Unfall in Kenntnis gesetzt. Die Experten haben die Arbeit aufgenommen und führen nun weitere Erhebungen durch, um den genauen Hergang des Unglücks zu klären.