Orlando Bloom verkauft sein Malibu-Paradies um 12 Millionen Dollar

Der „Fluch der Karibik“-Star verkauft sein langjähriges Refugium in Malibu für stolze 12 Millionen Dollar.

Wer von uns träumt nicht von einem Haus mit Meerblick? Für Orlando Bloom war dieser Traum über ein Jahrzehnt lang Realität. Doch nun heißt es: Bye-bye, Malibu! Wie das Wall Street Journal berichtet, hat der Schauspieler beschlossen, sein Anwesen in Los Angeles zu verkaufen.

Orlando Bloom kaufte das Haus im Jahr 2011 für „schlappe“ 2,5 Millionen Dollar gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau, Topmodel Miranda Kerr. Nach der Trennung 2013 blieb das Haus in seinem Besitz, doch seit einigen Jahren lebt er weiter nördlich in Kalifornien.

„Es fühlte sich einfach nach dem richtigen Zeitpunkt an, loszulassen“, so Bloom gegenüber dem Wall Street Journal. Nachdem er das Haus im letzten Jahr vermietet hatte, wurde ihm klar: Er wird wohl nie wieder dauerhaft zurückkehren.

Ein Interior-Traum

Wer denkt, hier handle es sich um eine Standard-Strandvilla, der irrt gewaltig! Orlando hat in den letzten Jahren keine Kosten und Mühen gescheut, um aus dem 70er-Jahre-Bau ein echtes Interior-Juwel zu machen.

Der Künstler und Möbeldesigner Roy McMakin verwandelte die Innenräume in ein offenes, lichtdurchflutetes Paradies. Bloom steckte mehr als das Doppelte des ursprünglichen Kaufpreises in die Renovierung. Die maßgefertigten Möbel können auf Wunsch direkt mitgekauft werden.

Die Highlights

Das Anwesen bietet alles, was das Promi-Herz begehrt:

Vier Schlafzimmer: Genug Platz für die eine ganze Familie

Outdoor-Paradies: Ein neu angelegter Pool mit direktem Blick auf den glitzernden Pazifik.

Strandzugang: Nur ein paar Schritte trennen den Garten vom legendären El Matador State Beach.

Obwohl der Schauspieler zugibt, dass ihm der Verkauf ein wenig schwerfällt, ist der Weg frei für einen neuen Besitzer (mit dem nötigen Kleingeld). Das Haus ist der Inbegriff von entspanntem California-Chic.