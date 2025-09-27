Exklusiver Einblick in Sharon Stones Kultvilla aus "Basic Instinct"

Eine Luxus-Residenz, die Filmgeschichte geschrieben hat: Hier wohnte Sharon Stone in dem Kult-Thriller „Basic Instinct“.

Es ist eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte: Sharon Stone sitzt in „Basic Instinct“ auf einem Stuhl, kreuzt als gefährliche Femme Fatale provokativ die Beine und lässt für einen kurzen Augenblick unter ihr Kleid blicken. Es war verrucht und aufregend – mindestens so aufregend wie die Kulisse, an der diese Szene gedreht wurde: Das imposante Klippenanwesen in Carmel Highlands, einer Gemeinde im kalifornischen Monterey County, diente Stones Figur Catherine Tremell, die in dem Thriller aus dem Jahr 1992 unter Mordverdacht stand, als Zuhause. Wie schön die Umgebung ist, sieht man in einer weiteren Szene: Wenn Detective Nick Curran (Michael Douglas) Catherine auf der Terrasse ihres Hauses befragt, offenbart sich unter ihr die dramatische Aussicht auf die Klippen und den Pazifik. Auch in der starbesetzten HBO-Serie „Big Little Lies“ mit Reese Witherspoon und Nicole Kidman hatte die „The Lodge“ genannte Residenz einen Auftritt.

Ein Blick in Sharon Stones Haus aus "Basic Instinct" 1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10 © Jonathan Spencer Properties/Compass/Mega Auf dem Anwesen in Carmel spielte die legendäre Verhörszene mit Sharon Stone. © Jonathan Spencer Properties/Compass/Mega Auf dem Anwesen in Carmel spielte die legendäre Verhörszene mit Sharon Stone. © Jonathan Spencer Properties/Compass/Mega Auf dem Anwesen in Carmel spielte die legendäre Verhörszene mit Sharon Stone. © Jonathan Spencer Properties/Compass/Mega Auf dem Anwesen in Carmel spielte die legendäre Verhörszene mit Sharon Stone. © Jonathan Spencer Properties/Compass/Mega Auf dem Anwesen in Carmel spielte die legendäre Verhörszene mit Sharon Stone. © Jonathan Spencer Properties/Compass/Mega Auf dem Anwesen in Carmel spielte die legendäre Verhörszene mit Sharon Stone. © Jonathan Spencer Properties/Compass/Mega Auf dem Anwesen in Carmel spielte die legendäre Verhörszene mit Sharon Stone. © Jonathan Spencer Properties/Compass/Mega Auf dem Anwesen in Carmel spielte die legendäre Verhörszene mit Sharon Stone. © Jonathan Spencer Properties/Compass/Mega Auf dem Anwesen in Carmel spielte die legendäre Verhörszene mit Sharon Stone. © Jonathan Spencer Properties/Compass/Mega Auf dem Anwesen in Carmel spielte die legendäre Verhörszene mit Sharon Stone.

Auf dem Mark

Jetzt steht das 1.155 Quadratmeter große Haus, das Teil eines weitläufigen, 2,16 Hektar umfassenden Anwesens ist, zum Verkauf und wird für 91,35 Millionen Dollar (rund 77,5 Millionen Euro) angeboten. Ein stolzer Preis, der es zur kostspieligsten verfügbaren Immobilie an der Küste Carmels macht. Gebaut wurde das luxuriöse Domizil mit acht Schlafzimmern im Jahr 1983. Seither wurde es mehrfach renoviert und auf moderne Standards angehoben. Zuletzt wurden einige Millionen Dollar investiert, um einen Fitnessbereich, einen Whirlpool und eine Sauna zu bauen. Dazu entstanden drei neue Outdoor-Sitzbereiche mit wärmenden Feuerstellen. Im Inneren des Hauses finden sich drei Küchen, ein offener Wohnbereich und insgesamt elf Kamine. Außerdem gibt es eine zweistöckige Art-déco-Bibliothek, die dem ehemaligen Besitzer des Anwesens gewidmet ist: Abenteurer Steve Fossett.

Ein Stück Luxus

Die Ausstattung des Hauses wird allerhöchsten Ansprüchen gerecht: hochwertige Holzböden, das Interieur in warmen, natürlichen Tönen und viel Licht schaffen eine angenehme Atmosphäre. Im Außenbereich versteckt sich eine Außensauna in Fassform, die über einen kaum sichtbaren Pfad erreichbar ist, dazu gibt es einen entspannenden Zen-Garten mit rohen Jadeblöcken. Auf dem Grundstück sind neben dem riesigen Haupthaus vier Cottages und eine Ein-Zimmer-Residenz verteilt, in denen man Gäste und Personal unterbringen kann. Der wahre Luxus ist aber der uneingeschränkte Blick auf die einzigartige Landschaft mit ihren rauen Klippen und dem wilden Pazifik vor der Tür.