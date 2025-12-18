Unbegründet unbeliebt: Hier möchte niemand urlauben

Überfüllte Hotspots waren gestern: Die „Not Hot List 2026“ zeigt Reiseziele, die kaum jemand besucht, völlig zu Unrecht. Von stillen Naturparadiesen bis zu unterschätzten Städten: Diese Orte beweisen, dass Urlaub auch abseits des Mainstreams begeistert.

Überfüllte Hotspots, Warteschlangen vor Sehenswürdigkeiten und Preise jenseits von Gut und Böse? Darauf haben viele Reisende ehrlich gesagt keine Lust mehr. Genau hier setzt die „Not Hot List 2026“ von Intrepid Travel an. Sie zeigt Reiseziele, die kaum jemand auf der Bucket List hat, aber völlig zu Unrecht. Orte mit Naturwundern, Kultur und Kulinarik, fernab vom Massentourismus. Und ja: Gleich vier davon liegen in Europa.

Warum diese Liste so spannend ist? Laut Intrepid Travel besuchen 80 Prozent aller Reisenden nur zehn Prozent der weltweiten Reiseziele. Höchste Zeit also, den Blick zu weiten.

1. Tiwai Island, Sierra Leone

Ein echtes Naturjuwel mitten im Moa-Fluss. Dichter Regenwald, seltene Affenarten und bunte Vogelwelten. Übernachtet wird in Eco-Lodges, die Umgebung wird per Boot erkundet. Perfekt für alle, die echtes Abenteuer statt Poolbar suchen.

© Getty Images

2. Tian-Shan-Gebirge, Kirgisistan

Die „Himmlischen Berge“ machen ihrem Namen alle Ehre. Einsame Gipfel, türkisfarbene Seen und endlose Weite. Wanderungen über mehrere Tage, Übernachtungen in Jurten und im Winter sogar Skitouren: ein Traum für Outdoor-Fans mit Lust auf Ursprünglichkeit.

© Getty Images

3. Sierra Norte, Mexiko

Nur ein paar Stunden von Oaxaca entfernt, und doch eine völlig andere Welt. Nebelwälder, Wasserfälle und kleine Dorfgemeinschaften prägen die Region. Besucher:innen wohnen in einfachen Hütten, lernen Handwerk und erleben Mexiko so authentisch wie kaum anderswo.

© Getty Images

4. Vis, Kroatien

Ja, Kroatien - aber ganz anders. Die kleine Insel Vis blieb lange militärisches Sperrgebiet und ist bis heute angenehm ruhig. Statt Beachclubs gibt es Fischerei, Weinbau und kleine Tavernen. Mediterranes Lebensgefühl ohne Instagram-Massen.

© Getty Images

5. Gaziantep, Türkei

Kulinarisch ganz große Klasse, touristisch erstaunlich unentdeckt. Baklava, Kebabs, Gewürzbasare und das beeindruckende Zeugma-Mosaikmuseum machen Gaziantep zur Genussdestination für alle, die lieber essen als anstehen.

© Getty Images

6. Arunachal Pradesh, Indien

Der Nordosten Indiens gilt als eines der letzten großen Wildnisgebiete des Landes. Regenwälder, abgelegene Täler und buddhistische Klöster prägen die Region. Neue Unterkünfte und ein Flughafen erleichtern langsam den Zugang - noch ist es herrlich ruhig.

© Getty Images

7. Via Transilvanica, Rumänien

Ein 1.400 Kilometer langer Fernwanderweg durch Transsilvanien, die Bukowina und das Banat. Natur, Dörfer, Handwerk und echte Begegnungen statt Dracula-Klischees. Ideal für alle, die Europa zu Fuß entdecken wollen.

© Getty Images

8. Ruta de las Flores, El Salvador

Bunte Kolonialstädte, Kaffeeplantagen, Vulkane und Straßen voller Farben. Das Hochland bleibt von internationalen Besucher:innen weitgehend verschont und genau das macht den besonderen Charme aus.

© Getty Images

9. Oulu, Finnland

Eine junge, kreative Stadt knapp unter dem Polarkreis. Festivals, Natur direkt vor der Haustür, im Sommer Mitternachtssonne, im Winter Polarlichter. Urban und trotzdem entspannt, eine seltene Kombination.

© Getty Images

10. Great Basin National Park, USA

Nevada kann mehr als Las Vegas. Uralte Kiefern, Höhlen, Gletscherreste und einer der dunkelsten Sternenhimmel der USA. Mit rund 150.000 Besucher:innen pro Jahr bleibt der Park angenehm leer, ein Paradies für Naturliebhaber.

© Getty Images

Diese Reiseziele sind nicht unbeliebt, weil sie nichts zu bieten hätten – sondern weil sie (noch) nicht im Fokus stehen. Wer Ruhe, Authentizität und neue Perspektiven sucht, findet es genau hier.