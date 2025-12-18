Unbegründet unbeliebt: Hier möchte niemand urlauben

Überfüllte Hotspots waren gestern: Die „Not Hot List 2026“ zeigt Reiseziele, die kaum jemand besucht, völlig zu Unrecht. Von stillen Naturparadiesen bis zu unterschätzten Städten: Diese Orte beweisen, dass Urlaub auch abseits des Mainstreams begeistert.
Überfüllte Hotspots, Warteschlangen vor Sehenswürdigkeiten und Preise jenseits von Gut und Böse? Darauf haben viele Reisende ehrlich gesagt keine Lust mehr. Genau hier setzt die „Not Hot List 2026“ von Intrepid Travel an. Sie zeigt Reiseziele, die kaum jemand auf der Bucket List hat, aber völlig zu Unrecht. Orte mit Naturwundern, Kultur und Kulinarik, fernab vom Massentourismus. Und ja: Gleich vier davon liegen in Europa.
Warum diese Liste so spannend ist? Laut Intrepid Travel besuchen 80 Prozent aller Reisenden nur zehn Prozent der weltweiten Reiseziele. Höchste Zeit also, den Blick zu weiten.
1. Tiwai Island, Sierra Leone
Ein echtes Naturjuwel mitten im Moa-Fluss. Dichter Regenwald, seltene Affenarten und bunte Vogelwelten. Übernachtet wird in Eco-Lodges, die Umgebung wird per Boot erkundet. Perfekt für alle, die echtes Abenteuer statt Poolbar suchen.
2. Tian-Shan-Gebirge, Kirgisistan
Die „Himmlischen Berge“ machen ihrem Namen alle Ehre. Einsame Gipfel, türkisfarbene Seen und endlose Weite. Wanderungen über mehrere Tage, Übernachtungen in Jurten und im Winter sogar Skitouren: ein Traum für Outdoor-Fans mit Lust auf Ursprünglichkeit.
3. Sierra Norte, Mexiko
Nur ein paar Stunden von Oaxaca entfernt, und doch eine völlig andere Welt. Nebelwälder, Wasserfälle und kleine Dorfgemeinschaften prägen die Region. Besucher:innen wohnen in einfachen Hütten, lernen Handwerk und erleben Mexiko so authentisch wie kaum anderswo.
4. Vis, Kroatien
Ja, Kroatien - aber ganz anders. Die kleine Insel Vis blieb lange militärisches Sperrgebiet und ist bis heute angenehm ruhig. Statt Beachclubs gibt es Fischerei, Weinbau und kleine Tavernen. Mediterranes Lebensgefühl ohne Instagram-Massen.
5. Gaziantep, Türkei
Kulinarisch ganz große Klasse, touristisch erstaunlich unentdeckt. Baklava, Kebabs, Gewürzbasare und das beeindruckende Zeugma-Mosaikmuseum machen Gaziantep zur Genussdestination für alle, die lieber essen als anstehen.
6. Arunachal Pradesh, Indien
Der Nordosten Indiens gilt als eines der letzten großen Wildnisgebiete des Landes. Regenwälder, abgelegene Täler und buddhistische Klöster prägen die Region. Neue Unterkünfte und ein Flughafen erleichtern langsam den Zugang - noch ist es herrlich ruhig.
7. Via Transilvanica, Rumänien
Ein 1.400 Kilometer langer Fernwanderweg durch Transsilvanien, die Bukowina und das Banat. Natur, Dörfer, Handwerk und echte Begegnungen statt Dracula-Klischees. Ideal für alle, die Europa zu Fuß entdecken wollen.
8. Ruta de las Flores, El Salvador
Bunte Kolonialstädte, Kaffeeplantagen, Vulkane und Straßen voller Farben. Das Hochland bleibt von internationalen Besucher:innen weitgehend verschont und genau das macht den besonderen Charme aus.
9. Oulu, Finnland
Eine junge, kreative Stadt knapp unter dem Polarkreis. Festivals, Natur direkt vor der Haustür, im Sommer Mitternachtssonne, im Winter Polarlichter. Urban und trotzdem entspannt, eine seltene Kombination.
10. Great Basin National Park, USA
Nevada kann mehr als Las Vegas. Uralte Kiefern, Höhlen, Gletscherreste und einer der dunkelsten Sternenhimmel der USA. Mit rund 150.000 Besucher:innen pro Jahr bleibt der Park angenehm leer, ein Paradies für Naturliebhaber.
Diese Reiseziele sind nicht unbeliebt, weil sie nichts zu bieten hätten – sondern weil sie (noch) nicht im Fokus stehen. Wer Ruhe, Authentizität und neue Perspektiven sucht, findet es genau hier.