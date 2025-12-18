Weihnachten in aller Welt: Die verrücktesten Bräuche rund um den Globus

Weihnachten wird rund um den Globus gefeiert, natürlich überall etwas anders. Während manche Kulturen mit schrillen Festen und bunten Lichtern feiern, zelebrieren andere das Weihnachtsfest in ruhiger, besinnlicher Atmosphäre.

Weihnachten ist das Fest der Liebe, doch rund um den Globus wird es auf ganz unterschiedliche Weise gefeiert. Während wir uns hierzulande in winterliche Märchenwelten mit Schnee und Lichtern stürzen, genießen andere Länder den Festtag bei sommerlicher Hitze oder feiern mit ungewöhnlichen Traditionen. Wo wird unter Palmen gefeiert und wo zählt der Saunagang zum fixen Weihnachtsritual? Das alles und noch viel mehr finden wir nachstehend heraus.

Griechenland

In Griechenland wird Weihnachten ein bisschen anders gefeiert, vor allem mit viel Musik! Am Heiligen Abend ziehen die Kinder singend durch die Straßen und singen die sogenannten „Kalanda“. Der griechische Weihnachtsmann, bekannt als „Agios Vasilis“, kommt allerdings erst am Neujahrstag. Viele griechische Familien dekorieren ihre Häuser mit einer besonderen Weihnachtstradition: ein kleines Holzschiff, das mit Lichtern geschmückt wird. Es erinnert an die historische Bedeutung des Seehandels, der für das Land stets eine wichtige Rolle spielte.

Italien

In Italien bringt die mysteriöse Hexe La Befana am 6. Jänner die Geschenke! In den Wochen vor Weihnachten sind die Städte und Dörfer Italiens in ein Meer aus festlichen Lichtern und Weihnachtsmärkten getaucht, wo man nicht nur Geschenke, sondern auch „Panettone“ (ein italienischer Weihnachtskuchen) und „Pandoro“ genießt.

Spanien

In Spanien ist der Heiligabend, die „Nochebuena“, das wichtigste Ereignis, das in festlicher Runde mit der Familie gefeiert wird. Die Menschen kommen zu einem üppigen Abendessen zusammen, das oft mit traditionellen Speisen gefüllt ist. Doch der Höhepunkt des spanischen Weihnachtsfestes sind die „Día de Reyes“ (Tag der Heiligen Drei Könige) am 6. Jänner. An diesem Tag ziehen Paraden durch die Städte, in denen die Heiligen Drei Könige Geschenke an die Kinder verteilen.

Finnland

In Finnland, dem Land des Weihnachtsmannes, ist der Nachmittag von Heiligabend dem gemeinsamen Schwitzen gewidmet. Die Abkühlung danach wartet in den zahlreichen finnischen Seen oder ganz einfach im Schnee. Am 24. Dezember gibt es traditionell Haferbrei, in dem eine Mandel versteckt ist. Wer sie findet, kann sich auf ein besonders glückliches Jahr freuen – so sagt es die alte Tradition.

Australien

Weihnachten in Australien bedeutet: Sommer, Sonne, Strand! Während wir uns im Winter vor dem Kamin kuscheln, feiern die Australier bei 30 Grad im Schatten! Der Weihnachtsmann, in Australien genauso wie in England „Santa Claus“ genannt, bleibt seiner Tradition treu: Er schlüpft durch den Schornstein, bringt die Geschenke und legt sie unter den festlich geschmückten Weihnachtsbaum oder hängt sie in die Strümpfe über dem Kamin.

Philippinen

Auf den Philippinen gibt es nicht nur ein Weihnachtsfest, sondern gleich eine ganze Weihnachtssaison, die schon am 1. September beginnt und am 6. Jänner ihr Ende findet. Traditionellen Papierlaternen sorgen in dieser Zeit für einen besonderen, sinnlichen Rahmen. Heutzutage werden die Laternen, Parols genannt meist durch elektrische Lichter ersetzt, dennoch werden sie vielerorts noch immer als symbolisches Leitlicht aufgehängt, um die Winternächte zu erhellen.

Puerto Rico

Die puertoricanische Weihnachtszeit findet ihren Höhepunkt im „Festival de las Máscaras", dem Maskenfest, welches am 28. Dezember in Hatillo gefeiert wird. Insbesondere im Süden von Puerto Rico ist der „Día de Reyes" am 6. Jänner von großer Bedeutung und fester Bestandteil des Weihnachtsfestes, welches auf Puerto Rico bis in den ersten Monat im neuen Jahr reicht.