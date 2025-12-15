Rodeln in und rund um Wien: Die besten Rodel-Hotspots für den Winterspaß

Der Winter ist da, und damit auch die perfekte Gelegenheit für eine rasante Abfahrt auf dem Schlitten! In und rund um Wien gibt es zahlreiche Rodelstrecken, die sowohl Anfänger als auch erfahrene Rodler begeistern.

Wenn Sie auf der Suche nach Abwechslung sind und genug von den üblichen Wintersportarten haben, dann ist Rodeln genau das Richtige für Sie! Kein nerviger Lift, kein schweres Equipment, einfach Schlitten schnappen, bergab düsen und den Winter genießen! Das Beste: Sie müssen dafür keine lange Anreise in Kauf nehmen. In und rund um Wien warten jede Menge Rodelspots darauf, erobert zu werden. Wir verraten die besten Strecken für Ihren ultimativen Winterspaß.

Roter Berg, Wien, 13. Bezirk

© Getty Images

Der Rote Berg in Wien verwandelt sich im Winter in ein echtes Rodelparadies und das direkt in der Stadt! Die Wiesen am Roten Berg bieten eine perfekte Abfahrt mit atemberaubendem Blick. Ganze 280 Meter geht’s hier bergab, und das macht ordentlich Spaß! Kurz gesagt: Hier können Sie in wenigen Minuten den Großstadtstress hinter sich lassen und ordentlich Gas geben.

Jesuitenwiese im Prater, Wien, 2. Bezirk

Die Jesuitenwiese sorgt mit einer Höhe von 10 Metern und einer Länge von 60 Metern für ordentlich Adrenalin. Und das Beste: Dank Flutlicht ist der Rodelspaß hier bis 21 Uhr garantiert! Perfekt für alle, die nach einem langen Tag noch ein bisschen Winteraction erleben wollen. Die zentrale Lage im Prater macht diese Strecke besonders attraktiv.

Kurpark Oberlaa, Wien, 10. Bezirk

Der Kurpark Oberlaa ist ein weiteres Highlight für Rodel-Fans. Inmitten dieses Erholungsgebiets, das auch die Heubergstätten umfasst, wartet ein 200 Meter langer Rodelhügel auf Sie. Hier können Sie die sanften Hügel hinunterdüsen und die Winterfrische genießen. Die idyllische Atmosphäre des Parks macht das Rodeln hier zu einem besonders entspannenden Erlebnis. Ideal für Familien oder eine kurze Winterauszeit.

Semmering Hirschenkogel, Niederösterreich

© Getty Images

Für all diejenigen, die nach etwas mehr Nervenkitzel suchen, ist der Semmering der perfekte Ort. Mit einer Länge von rund 3 Kilometern ist die Rodelbahn am Hirschenkogel die längste in Niederösterreich. Die Strecke ist bestens präpariert und wird abends sogar mit Flutlicht beleuchtet, sodass Sie den Winterspaß auch in der Dunkelheit genießen können.

St. Corona am Wechsel, Niederösterreich

Der 100 Meter lange Rodelhang ist besonders familienfreundlich und ermöglicht es, mit dem Schlitten ordentlich Geschwindigkeit aufzunehmen. Das Beste: Im Rodelticket ist ein kostenloser Leihrodel enthalten, sodass Sie ohne eigene Ausrüstung einfach loslegen können. Ein perfekter Ort für einen spontanen Winterausflug mit der Familie.

Perchtoldsdorfer Heide, Niederösterreich

Mit breiten Wanderwegen und weitläufigen Wiesen bietet das Naturschutzgebiet perfekte Bedingungen für einen entspannten Rodelausflug. Die Hügel sind mit einer Länge von jeweils rund 300 Metern ideal für eine gemütliche Rodelpartie – perfekt für alle, die nicht weit fahren möchten oder einfach nur ein paar Mal hinunterrutschen wollen.