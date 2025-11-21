Das sind die 10 besten Skigebiete in Österreich für Anfänger

Sie waren seit Jahren nicht mehr auf Skiern oder wollen jetzt endlich loslegen, weil die Ski-Videos auf Instagram einfach zu gut aussehen? Keine Sorge: Österreich hat die perfekten Anfänger-Gebiete für den sanften (Wieder-)Einstieg.

Sie kennen das vielleicht: Man sieht drei Sekunden lang ein perfekt geschnittenes Insta-Video mit tiefem Pulverschnee, Sonnenschein und glücklich glitzernden Skifahrer:innen und plötzlich denkt man: „Okay. Ich fang wieder an. Wie schwer kann’s schon sein?“

© Getty Images

Antwort: Nicht schwer, wenn man das richtige Skigebiet wählt. Und davon hat Österreich zum Glück mehr als genug. Hier sind die besten Orte, um die Liebe zum Skifahren wieder aufleben zu lassen oder ganz frisch zu entdecken.

1. Turracher Höhe (Kärnten/Steiermark)

Schneesicherer wird’s kaum! Das Hochplateau zwischen Kärnten und der Steiermark liegt auf über 2.200 Metern und ist damit ein kleines Winterwunderland.

43 Pistenkilometer

16 Liftanlagen

Perfekt präparierte Hänge

Für Anfänger:innen ideal, weil die breiten Pisten viel Platz zum Üben lassen.

2. Dachstein West (Oberösterreich/Salzburg)

160 Pistenkilometer, aber keine Sorge, davon sind viele absolut anfängerfreundlich.

70 Liftanlagen

8 Skigebiete verbunden

Besonders toll: Panorama ohne Ende, breite Hänge und viele gemütliche Abfahrten, die nicht nach Nervenkitzel schreien, sondern nach „Fahren wir nochmal?“

3. Semmering Hirschenkogel (Niederösterreich)

Nur eine Stunde von Wien entfernt, perfekt für spontane „Ich kann das noch!“-Momente.

14 Pistenkilometer

2 Liftanlagen

Beleuchtete Piste für Nachtschwärmer:innen

Extra gut für Wiedereinsteiger:innen: Es gibt spezielle Kurse, damit sich niemand am ersten Hang überschätzt.

4. Radstadt-Altenmarkt (SalzburgerLand)

Ein kleineres, entspanntes Gebiet, ideal zum Üben ohne Stress.

17 Pistenkilometer

7 Liftanlagen

Breite, ruhige Abfahrten sorgen dafür, dass man sich nicht fühlt wie mitten in einer Abfahrt des Weltcups. Außerdem: extrem familienfreundlich.

5. Almenwelt Lofer (SalzburgerLand)

Das Saalachtal ist wie gemacht für Ski-Neustarts.

46 Pistenkilometer

10 Liftanlagen

Sanfte, breite Hänge

Man fühlt sich hier schnell sicher, und das ist Gold wert, wenn die Knie noch leicht zittern.

6. Hochzeiger (Tirol)

Im Pitztal wartet ein herrlich sonniges Skigebiet auf 2.500 Metern.

54 Pistenkilometer

9 Liftanlagen

Viele der Pisten sind breit und gemütlich, perfekt, um wieder ein Gefühl für die Bretter zu bekommen.

7. Kreischberg (Steiermark)

Das Gebiet für alle, die wirklich ganz in Ruhe starten wollen.

42 Pistenkilometer

13 Liftanlagen

Große Übungsareale

Hier kann man ohne Druck die Basics lernen und bekommt gleichzeitig richtig viel Abwechslung.

8. Brandnertal (Vorarlberg)

Ein ganz besonders gemütliches Skigebiet mit wunderschöner Umgebung.

64 Pistenkilometer

3 Talabfahrten

15 Liftanlagen

Sanfte Hänge und viel Platz, ideal, um in Ruhe zu üben, ohne ständig ausweichen zu müssen.

9. St. Johann in Tirol

Ein echter Geheimtipp für Anfänger:innen!

40 Pistenkilometer

10 Liftanlagen

Entspannte Abfahrten

Hier muss man keine Angst haben, plötzlich auf einer „roten Überraschung“ zu landen.

10. Wildkogel-Arena (SalzburgerLand)

Ein traumhaftes Gebiet für Anfänger:innen und schneesicher!

75 Pistenkilometer

20 Liftanlagen

Schneesicherheit bis 2.100 m von Mitte Dezember bis nach Ostern

Lage: zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern und den Kitzbüheler Alpen

Die sanften, breiten Pisten in Neukirchen und Bramberg sorgen für viel Sicherheit und noch mehr Spaß. Und die Umgebung? Absolute Postkartenidylle. Für Ski-Neustarts könnte es kaum schöner sein.

© Getty Images

Egal, ob Sie nach Jahren zurück in die Skischuhe schlüpfen oder erstmals mutig die blauen Pisten erobern: Österreich hat das perfekte Gebiet für Sie.