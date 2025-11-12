Alles zu oe24VIP
Über 300 Pistenkilometer! Das ist das größte Skigebiet Österreichs
Skiurlaub

Über 300 Pistenkilometer! Das ist das größte Skigebiet Österreichs

12.11.25, 12:27
Zwischen Tirol und Vorarlberg entstand in der Saison 2016/17 das größte Skigebiet des Landes. Auch heuer lockt es wieder mit zahlreichen Angeboten für Wintersport-Fans.

Mitten in den majestätischen Alpen, zwischen Tirol und Vorarlberg, liegt das größte Skigebiet Österreichs: Ski Arlberg, das Synonym für alpinen Wintersport schlechthin. Hier trifft mondäne Eleganz auf urige Hüttenromantik, Hightech-Lifte auf unberührten Pulverschnee – und nirgendwo sonst ist das Skifahren so legendär wie hier, wo einst die Geschichte des alpinen Skisports begann.

Das größte zusammenhängende Skigebiet des Landes

Seit der Wintersaison 2016/17 gilt Ski Arlberg offiziell als das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs. Dank modernster Verbindungen – darunter die Flexenbahn, Trittkopfbahn I & II sowie die Albonabahn II – wurden die bisher getrennten Regionen St. Anton, St. Christoph, Stuben, Lech, Zürs, Warth und Schröcken zu einem gewaltigen Skiverbund vereint.

Auf einer Fläche von rund 50 Quadratkilometern erstrecken sich beeindruckende 305 Pistenkilometer – 130 Kilometer für Genießer, 122 Kilometer für Fortgeschrittene und 51 Kilometer für Profis. Dazu kommen rund 200 Kilometer unberührtes Freeride-Gelände. Der höchste Punkt des Skigebiets ist der Vallugagipfel auf stolzen 2.811 Metern.

Pisten für jeden Geschmack

Ob entspannter Carving-Spaß oder Adrenalin pur: Ski Arlberg bietet für jeden etwas. Freerider finden auf den legendären Tiefschneehängen ihr Paradies, während Familien die perfekt präparierten blauen Abfahrten genießen.

Wer Nervenkitzel sucht, wagt sich an den „Weißen Rausch“, die längste Talabfahrt des Gebiets. Vom Vallugagrat geht es über 1.350 Höhenmeter hinunter nach St. Anton – neun Kilometer pures Skivergnügen.

Nicht minder bekannt ist der „Weiße Ring“, eine 22 Kilometer lange Skirunde mit spektakulären Panoramablicken, fünf Abfahrten und fünf Liften. Seit 2005 wird hier alljährlich das gleichnamige Kult-Rennen ausgetragen.

Funparks, Rodelbahn & Après-Ski

Auch abseits der klassischen Pisten hat Ski Arlberg einiges zu bieten: Im „Stanton Park“ am Rendl oder auf der „Funslope Galzig“ toben sich Snowboarder und Freestyler aus – mit Kickern, Boxen und Rails. Wer es gemütlicher mag, fährt auf der 4,3 Kilometer langen Naturrodelbahn vom Gampen nach Nasserein, die an zwei Abenden pro Woche sogar beleuchtet wird.

Und dann wäre da natürlich noch das legendäre Après-Ski in St. Anton. Hier verwandelt sich der Nachmittag in eine Partymeile.

Die Top 10 der größten Skigebiete Österreichs

  1. Ski Arlberg: 302 km | 2.806 m
  2. Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn: 270 km | 2.096 m
  3. SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental:  270 km | 1.869 m
  4. Silvretta Arena Ischgl-Samnaun: 239 km | 2.872 m
  5. Serfaus-Fiss-Ladis: 214 km | 2.828 m
  6. Kitzbühel: 188 km | 2.000 m
  7. Zillertal Arena: 150 km | 2.500 m
  8. Sölden: 143 km | 3.340 m
  9. Mayrhofen-Hippach: 142 km | 2.500 m
  10. 4-Berge-Skischaukel Schladming-Planai: 123 km | 2.015 m

Auf Platz zwei der größten Skigebiete folgt der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Den dritten Stockerlplatz holt sich die Skiwelt Wilder Kaiser Brixental.

