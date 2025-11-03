Nicht Lech oder Kitzbühel! Dieses Skigebiet in Österreich ist dieses Jahr das teuerste

Skifahren war zwar schon immer teuer, doch dieses Jahr erreicht der Luxussport in Österreich ein neues Level. Wir verraten, wo die Tageskarte in der Hochsaison alle Grenzen sprengt.

Der Geldbeutel schmilzt heuer schneller als der Schnee in der Sonne. Schon lange gilt: Wer hierzulande die besten Höhenlagen, modernste Liftanlagen und garantierten Schnee sucht, muss tief in die Tasche greifen. Auch dieses Jahr haben sich die Tageskartenpreise in Österreich beständig nach oben gearbeitet. Gründe dafür gibt es genug: steigende Energiepreise, wachsende Personalkosten, aufwendigere Beschneiung, intensiverer Liftbetrieb – und eine Nachfrage, die offenbar trotz der explodierenden Preise kaum nachlässt. Eine aktuelle Auswertung von Bergfex zeigt: Spitzenpreise von rund 80 Euro pro Tageskarte sind mittlerweile keine Ausnahme mehr, sondern fast schon die Regel.

Was früher noch ein ausgelassener Tag auf der Piste für 50–60 Euro war, kostet heute vielfach knapp 80 Euro – in den Top-Destinationen sogar noch mehr. Aber welche Skigebiete treiben die Preise an die Spitze? Die Antwort überrascht vielleicht.

© Getty Images

Sölden ist das teuerste Skigebiet Österreichs

Mit einem Tageskartenpreis von stolzen € 83,00 in der "Topsaison" thront Sölden unangefochten an der Spitze der Preislisten. Damit übertrifft es sogar die renommierten Arlberger Gebiete, die jeweils bei € 81,50 liegen, und sich in den Vorjahren den Spitzenplatz sicherten.

© Getty Images

Preisliste: So viel kosten die Tageskarten in österreichischen Skigebieten

Doch die Skigebiete am Arlberg, Zillertall und Kitzbühel liegen nur knapp dahinter.

© Getty Images

Die Bergfex-Tabelle zeigt: Tageskartenpreise knapp über oder unter € 80,00 sind mittlerweile die Norm in den beliebten Zielen. Wer also denkt, dass Sölden allein den Luxus-Höchstpreis markiert, irrt: Das gesamte Premium-Segment der österreichischen Alpen spielt inzwischen in der oberen Preisklasse:

Sölden: € 83,00 Stuben / Arlberg: € 81,50 St. Anton / Arlberg: € 81,50 Lech Zürs / Arlberg: € 81,50 Hochzillertal / Zillertal: € 80,00 Panoramabahn Kitzbüheler Alpen / Mittersill: € 79,50 Kitzbühel / Kirchberg: € 79,50 Finkenberger Almbahnen: € 79,00 Ski- und Gletscherwelt Zillertall 3000: € 79,00 Fiebersbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang: € 79,00 Krimml-Hochkrimml /Zillertal Arena: € 79,00 Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See: € 79,00 Obergurgl / Hochgurgl: € 79,00 Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal: € 79,00 Eggalm Bahnen / Tux-Lanersbach / Zillertal: € 79,00 Ski amade / Zauchensee / Flachauwinkl: € 79,00 Silvretta Arena Ischgl / Samnaun: € 79,00 Leogang / Saalbach Hintergleen Fieberbrunn € 79,00 Spieljoch / Fügen / Zillertal: € 79,00 Mayrhofen / Zillertal: € 79,00 Zell am Ziller / Zillertal Arena: € 79,00 Gerlos / Zillertal Arena: € 79,00 Königsleiten-Wald / Zillertal Arena: € 79,00 Hochfügen / Zillertal: € 79,00 Dorfgastein / Ski amade: € 78,50 Serfaus - Fiss - Ladis: € 78,00

Während einige Skigebiete bereits die 80-Euro-Marke überschritten haben, halten viele andere bewusst an € 79,00 fest – wohl auch aus psychologischen Gründen, um die "80-Euro-Grenze" nicht zu überschreiten. So bleibt der Preis zwar hoch, wirkt aber für viele noch gerade so akzeptabel.

Fest steht: Wer 2025 in Österreich Ski fahren will, sollte sich auf Luxuspreise einstellen. Skifahren ist und bleibt ein Premium-Erlebnis – und das kostet seinen Preis.