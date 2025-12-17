Laut Ranking: Das sind die schönsten Thermen Österreichs 2025

Ein aktuelles Ranking zeigt die schönsten und beliebtesten Thermen Österreichs, von modernen Wellnessoasen bis zu architektonischen Highlights. Hier finden Sie die Top 10 zum Abschalten und Aufwärmen.

Wenn es draußen kälter wird, die Tage kürzer sind und der Alltag ein bisschen grauer wirkt, gibt es kaum etwas Schöneres als einen Thermenbesuch. Warmes Wasser, dampfende Becken und ein bisschen Nichtstun - genau das, was Körper und Seele jetzt brauchen. Ein Ranking von Travelcircus zeigt, welche Thermen in Österreich aktuell zu den beliebtesten und schönsten zählen. Bewertet wurden Bekanntheit, Beliebtheit, Ausstattung und das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Platz 10: St. Martins Therme & Lodge (Burgenland)

Mitten im Nationalpark Neusiedler See gelegen, punktet die St. Martins Therme vor allem mit ihrer einzigartigen Naturkulisse. Rund 2.000 Quadratmeter Wasserfläche verteilen sich auf mehrere Innen- und Außenbecken. Das Thermalwasser stammt aus einer 860 Meter tiefen Heilquelle und wird angenehm warm temperiert. Besonders beliebt ist die Therme, beim Preis-Leistungs-Verhältnis und bei der Ausstattung gibt es im Ranking allerdings Abzüge.

Platz 9: Therme Linsberg Asia (Niederösterreich)

Ein echter Newcomer unter den Top 10: Die Therme Linsberg Asia bei Bad Erlach, nur rund 40 Kilometer von Wien entfernt. Sie nennt sich selbst „Österreichs einzige Erwachsenentherme“ und setzt voll auf asiatisches Flair. Großzügige Saunalandschaften, Ruhebereiche und das Motto „Therme statt Ferne“ sorgen für Entspannung. Besonders gut schneidet sie bei Beliebtheit und Preis-Leistung ab.

Platz 8: Aqua Dome (Tirol)

Der Aqua Dome im Ötztal ist vor allem für seine spektakuläre Architektur bekannt. Die futuristischen Außenbecken, die wie riesige Schüsseln wirken, sind längst ein Wahrzeichen. Umgeben von Bergen baden Sie hier in zwölf Innen- und Außenbecken mit 34 bis 36 Grad warmem Wasser. Bekanntheit und Beliebtheit sind hoch, bei Ausstattung und Preis-Leistung bleibt noch Luft nach oben.

Platz 7: AVITA Therme (Bad Tatzmannsdorf)

Die AVITA Therme im Burgenland punktet besonders beim Preis-Leistungs-Verhältnis und bei der Ausstattung - hier gibt es jeweils Topwerte. Insgesamt stehen 15 Pools mit Temperaturen zwischen 28 und 36 Grad zur Verfügung. Das Thermalwasser stammt aus fast 900 Metern Tiefe und ist mit natürlicher Kohlensäure angereichert. Weniger bekannt, aber definitiv einen Besuch wert.

Platz 6: Rogner Bad Blumau (Steiermark)

Ein echtes Highlight - nicht nur für Thermenfans. Das Rogner Bad Blumau, gestaltet von Friedensreich Hundertwasser, ist architektonisch einzigartig. Bunte Fassaden, geschwungene Linien und ein riesiger Wellnessbereich mit über 8.500 Quadratmetern machen den Besuch zu etwas Besonderem. Drei Thermalquellen, 14 Becken und die berühmte „heiße Vulkania“ sorgen für echtes Schwerelosigkeitsgefühl im Wasser.

Platz 5: Alpentherme Gastein (Salzburg)

Inmitten der Gasteiner Bergwelt entspannen Sie hier mit Blick auf die Alpen. Das bis zu 46 Grad warme Thermalwasser wird aus den Felsen gewonnen und speist mehrere Themenwelten - von Relax über Family bis Beauty. Besonders überzeugen Beliebtheit und Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Urquellbecken mit bis zu 37 Grad ist perfekt für kalte Wintertage.

Platz 4: Therme Wien

Großstadt trifft Wellness: Die Therme Wien bietet viel Platz, moderne Becken und ein breites Angebot - von Sportbecken bis Saunalandschaft. Die Wassertemperaturen liegen zwischen 32 und 36 Grad, dazu kommt ein eiskaltes Tauchbecken für Mutige. Besonders stark ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, was die Therme zu einem beliebten Ziel macht.

Platz 3: EurothermenResort Bad Schallerbach (Oberösterreich)

Palmen, Sandstrand und Urlaubsfeeling mitten in Oberösterreich - das bietet Bad Schallerbach. Die Therme punktet mit hoher Ausstattung und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das große Sauna-Dorf mit über 40 Saunen und Ruheplätzen ist einzigartig und macht den Besuch zu einem echten Wellness-Tag.

Platz 2: Therme Geinberg (Oberösterreich)

Die Therme Geinberg beeindruckt vor allem mit ihrer Größe: Sie verfügt über die größte Wasserfläche Österreichs. Fünf Thermal- und Salzwasserpools, Palmen, Sandstrand und sogar eine Poolbar sorgen für Karibik-Feeling. Beliebtheit und Bekanntheit sind hoch - ein echtes Rundum-Wohlfühlpaket.

Platz 1: Therme Loipersdorf (Steiermark)

Ganz oben im Ranking landet die Therme Loipersdorf - und das aus gutem Grund. Sie überzeugt in fast allen Kategorien: Beliebtheit, Ausstattung und Preis-Leistung. Sieben Innen- und Außenbecken, eine Salzgrotte und stark mineralisiertes Thermalwasser aus jahrtausendealten Quellen machen sie zur Nummer eins unter Österreichs Thermen.

Ob luxuriös, naturnah oder modern, Österreichs Thermenlandschaft hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.