Heiße Bikini-Show! J-Lo verzaubert die Fans

US-Superstar Jennifer Lopez sorgt einmal mehr für Aufsehen.

Mit einem freizügigen Instagram-Video brachte die Sängerin am Dienstag ihre weltweiten Fans zum Staunen: Im knappen Bikini mit Flammenmuster tanzt und singt die 54-Jährige vor der Kamera – und präsentiert dabei ihren durchtrainierten Körper, der längst zu ihrem Markenzeichen geworden ist.

Das kurze Video dient zugleich als Ankündigung ihrer neuen Las-Vegas-Konzerte „Up All Night Live“, die vom 30. Dezember bis 2. Januar im legendären Theater Colosseum des Caesars Palace stattfinden werden.

„Wir sehen uns diesen Monat zur J.Lo Show in Vegas! Welchen Song soll ich spielen?“, schrieb Lopez zu dem Clip. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Fitness-Coach Tracy Anderson, die kommentierte: „Vegas kann sich glücklich schätzen, dich wiederzuhaben!!!“ Auch Model Heidi Klum zeigte prompt ihre Begeisterung und drückte „Gefällt mir“.

Für Lopez ist die Rückkehr nach Las Vegas ein wichtiger Schritt. Mit ihrer Show will sie an ihren gigantischen Erfolg von 2016 anknüpfen: Damals absolvierte sie im Planet Hollywood Resort & Casino die Rekordreihe „Jennifer Lopez: All I Have“ – rund 120 Shows, mehr als 100 Millionen Dollar Einnahmen.

J.Lo, deren Vermögen auf etwa 400 Millionen Dollar geschätzt wird und die über 80 Millionen Tonträger verkauft hat, zeigt mit ihrem neuen Auftritt einmal mehr, dass sie nach wie vor zu den größten Live-Acts der Popwelt gehört – und dass sie selbst der beste Werbeträger für ihre Shows ist.