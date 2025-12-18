Oscars werden zur YouTube-Show

Das Ende einer Ära: Ab 2029 laufen die Oscars nicht mehr im TV, sondern nur mehr auf YouTube. Die Academy kassiert dafür eine 9-stellige Summe. Fans kriegen noch mehr Oscar-Hits

Die 98. Oscar Verleihung, für die sich u.a. Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence oder Julia Roberts Nominierungen erhoffen dürfen, wird am 15. März noch am US-Sender ABC gezeigt. Und dank Linzenzrechten weltweit auf 200 weiteren TV-Sendern. Auch im ORF. Ab 2029, also mit den 101.Academy Awards, wird alles anders! Da wird die Gala zum ersten Mal nur im Internet übertragen. Die Oscars werden somit zur YouTube-Show.

© Getty Images

© Getty Images

Ein großes Hollywood-Beben, das Bill Kramer und Lynette Howell, der Leiter und die Präsidentin der Oscar-Akademie, als „facettenreiche globale Partnerschaft“ sehen: „YouTube wird künftig die Heimat der Oscars und unseres ganzjährigen Akademie-Programms sein!“

© Getty Images



Für die Filmfans ist der drastische, aber nach der nach sinkenden TV-Quoten nötige Schritt, ein Gewinn, denn neben den Oscars , die ab 2029 live und kostenfrei für über zwei Milliarden YouTube-Nutzer weltweit verfügbar sein werden, wird YouTube exklusiv u.a. auch die Governors Awards und das Oscars-Nominierungslunch übertragen. Diese Events wurden bisher in der Regel nicht im Fernsehen gezeigt.

© Getty Images

Ein teures Vergnügen: YouTube soll für die Oscar-Rechte eine Summe im neunstelligen Bereich pro Jahr zugesagt haben und damit den Streamingdienst Apple+ ausgebootet haben. Spannend: Ohne starre Zeitvorgaben der Werbeunterbrechungen könnten die Oscars künftig so lang oder kurz sein wie gewünscht.

© Warner Bros. Pictures

Das wird alles aber erst 2029 spruchreif. Die Nominierungen für die 98.Oscars, wo die Top-Filme „One Battle After Another“, „Hamnet“ und „Blue Moon“ als Favoriten gelten, gibt’s am 22. Jänner noch als TV-Show. Die Verleihung am 15. März ja sowieso.