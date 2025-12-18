Alles zu oe24VIP
Oscars werden zur YouTube-Show
Oscars werden zur YouTube-Show

18.12.25, 11:04
Das Ende einer Ära: Ab 2029 laufen die Oscars nicht mehr im TV, sondern nur mehr auf YouTube. Die Academy kassiert dafür eine 9-stellige Summe. Fans kriegen noch mehr Oscar-Hits 

Die 98. Oscar Verleihung, für die sich u.a. Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence oder Julia Roberts Nominierungen erhoffen dürfen, wird am 15. März noch am US-Sender ABC gezeigt. Und dank Linzenzrechten weltweit auf 200 weiteren TV-Sendern. Auch im ORF. Ab 2029, also mit den 101.Academy Awards, wird alles anders! Da wird die Gala zum ersten Mal nur im Internet übertragen. Die Oscars werden somit zur YouTube-Show.

Ein großes Hollywood-Beben, das Bill Kramer und Lynette Howell, der Leiter und die Präsidentin der Oscar-Akademie, als „facettenreiche globale Partnerschaft“ sehen: „YouTube wird künftig die Heimat der Oscars und unseres ganzjährigen Akademie-Programms sein!“

Für die Filmfans ist der drastische, aber nach der nach sinkenden TV-Quoten nötige Schritt, ein Gewinn, denn neben den Oscars , die ab 2029 live und kostenfrei für über zwei Milliarden YouTube-Nutzer weltweit verfügbar sein werden, wird YouTube exklusiv u.a. auch die Governors Awards und das Oscars-Nominierungslunch übertragen. Diese Events wurden bisher in der Regel nicht im Fernsehen gezeigt.

Ein teures Vergnügen: YouTube soll für die Oscar-Rechte eine Summe im neunstelligen Bereich pro Jahr zugesagt haben und damit den Streamingdienst Apple+ ausgebootet haben. Spannend: Ohne starre Zeitvorgaben der Werbeunterbrechungen könnten die Oscars künftig so lang oder kurz sein wie gewünscht.

Das wird alles aber erst 2029 spruchreif. Die Nominierungen für die 98.Oscars, wo die Top-Filme „One Battle After Another“, „Hamnet“ und „Blue Moon“ als Favoriten gelten, gibt’s am 22. Jänner noch als TV-Show. Die Verleihung am 15. März ja sowieso.

