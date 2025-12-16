Alles zu oe24VIP
86 Länder beworben

Österreich nicht im Rennen um den Auslandsoscar dabei

16.12.25, 23:30
Der österreichische Film "Pfau - Bin ich echt?" von Regisseur Bernhard Wenger hat es bei der Oscar-Vorauswahl nicht auf eine Shortlist von 15 Kandidaten geschafft.  

Das gab die Film-Akademie in Los Angeles bekannt. 86 Länder hatten sich für 2026 im Wettbewerb in der Sparte International Feature Film beworben.

Neben dem deutschen Film "In die Sonne schauen" der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski sind unter anderem Filme aus Südkorea ("No Other Choice"), Tunesien ("The Voice of Hind Rajab") und Argentinien ("Belén") vertreten. Frankreich schaffte es mit "Ein einfacher Unfall" des iranischen Regisseurs Jafar Panahi in die Vorauswahl, Norwegen mit dem Familiendrama "Sentimental Value", Spanien mit dem Roadmovie "Sirât", Brasilien mit dem Thriller "The Secret Agent". Die Schweiz ist mit dem Drama "Heldin" mit Hauptdarstellerin Leonie Benesch auf der Shortlist.

Von den 15 Kandidaten werden am 22. Jänner fünf Filme für die Endrunde nominiert. Die 98. Oscar-Verleihung findet am 15. März 2026 statt. Die Trophäe als bester internationaler Film ging voriges Jahr an das brasilianische Drama "Für immer hier" von Walter Salles.

