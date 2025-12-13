Sieben Monate nach Hochzeit: Marvel-Star Hailee Steinfeld ist schwanger

Sieben Monate nach ihrer Hochzeit teilen Hailee Steinfeld und Josh Allen ihr privates Glück: Die Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind. Die Baby-News machten sie mit einem emotionalen Video öffentlich.

Hailee Steinfeld, 29, und NFL-Star Josh Allen, 29, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Schauspielerin verkündete die Schwangerschaft zunächst gegenüber den Abonnenten ihres Newsletters "Beau Society". Innerhalb ihrer 29 Lieblingsmomente des Jahres veröffentlichte Steinfeld ein Video, das wenig später auch auf Instagram geteilt wurde. Darin zeigt sich das Paar gemeinsam im Schnee. Steinfeld krempelt einen Pullover hoch, auf dem das Wort "Mother" zu lesen ist, und präsentiert ihren Babybauch. Josh Allen umarmt sie dabei und küsst sie liebevoll.

Zum Abschluss des Clips steht das Paar vor einem kleinen Schneemann mit rotem Schal. Steinfeld kommentierte den Beitrag lediglich mit einem Herz. In den Kommentaren gratulierten zahlreiche Fans und Prominente. Auch Sängerin Meghan Trainor hinterließ Glückwünsche, ebenso Schauspielkolleginnen wie Millie Bobby Brown und Ashley Benson.

Hailee Steinfeld © Getty

Beziehung und Hochzeit

Josh Allen und Hailee Steinfeld © Getty

Erstmals wurden Hailee Steinfeld und Josh Allen im Mai 2023 miteinander in Verbindung gebracht. Im Juli 2024 machten sie ihre Beziehung auf Instagram öffentlich, vier Monate später folgte dort auch die Bekanntgabe ihrer Verlobung. Die Hochzeit fand im vergangenen Mai im Rahmen einer intimen Zeremonie in Südkalifornien statt.

Hailee Steinfeld und Jeremy Renner © Hersteller

Die Baby-News fallen in eine erfolgreiche Phase für Steinfeld. Mit ihrer Rolle in "Sinners" gilt sie als Anwärterin auf eine Oscar-Nominierung als Beste Nebendarstellerin. Ihre erste Nominierung in dieser Kategorie erhielt sie bereits 2011 im Alter von 14 Jahren für "True Grit". Davor spielte sie im Marvel-SpinOff "Hawkeye" an der Seite von Jeremy Renner die Bogenschützin Kate Bishop.