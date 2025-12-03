Thailand lockert Alkoholverbot am Nachmittag

Thailand hat seine Alkohol-Gesetze gelockert: Der Verkauf von Bier, Wein und anderen Spirituosen ist nun auch in den Nachmittagsstunden erlaubt.

Aufgehoben wurde das seit Jahrzehnten geltende Verbot des Verkaufs alkoholischer Getränke zwischen 14.00 und 17.00 Uhr. Die seit Mittwoch geltende Lockerung gilt aber zunächst nur testweise für sechs Monate. Durch die Neuregelung ist Bars, Restaurants und Geschäften nun der Verkauf von Alkohol von 11.00 Uhr bis 24.00 Uhr erlaubt.

Ein offizieller Ausschuss soll in der halbjährigen Testphase die möglichen Auswirkungen der Lockerung prüfen. Das seit Jahrzehnten geltende Verbot des Alkohol-Verkaufs in den Nachmittagsstunden war ursprünglich mit dem Ziel eingeführt worden, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes vom Alkoholkonsum während der Arbeitszeit abzuhalten. "In der Vergangenheit gab es die Sorge, dass Regierungsbeschäftigte sich herausstehlen würden, um zu trinken, aber die Zeiten haben sich geändert", sagte Vize-Regierungschef Sophon Saram im November zu Journalisten.

Bei Touristen sorgte der nachmittägliche Alkohol-Bann oft für Verwunderung. Auch wenn Thailand ein beliebtes Ziel für Party-Urlauber ist, sind die Alkohol-Gesetze dort relativ streng. So ist der Alkohol-Verkauf an religiösen Feiertagen verboten. Die strikte offizielle Haltung zum Alkohol hat ihren kulturellen Ursprung in buddhistischen Lehren. Gleichwohl ist der Alkoholkonsum auch unter Einheimischen weit verbreitet. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört Thailand zu den Ländern mit dem höchsten Alkoholkonsum in Asien.