Kaum entlassen – jetzt sitzt TWM-Fünffach-Papa Marcell wieder hinter Gittern

Seine Freiheit währte nur kurz: "Teenager werden Mütter"-Fünffachvater Marcell sitzt erneut im Gefängnis. Nur rund einen Monat nach seiner überraschend frühen Haftentlassung folgt der nächste Tiefpunkt.

Wie das Magazin "Style Up Your Life!" aus dem Umfeld von Marcell erfahren hat, befindet sich der frühere Reality-Soap-Fünffachvater erneut in Haft. Erst vor wenigen Wochen war er vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden, obwohl er seine Strafe ursprünglich noch länger hätte absitzen müssen. Nach seiner Haftentlassung war Marcell untergetaucht. Sein Aufenthaltsort blieb unklar, offiziell war er nirgendwo gemeldet. Selbst enge Bezugspersonen wussten laut Bericht nicht, wo er sich in dieser Zeit aufgehalten hatte.

© ATV

Auch privat kam es zum Bruch. Die Beziehung zu Gina Lisa, die ihn während seiner Haft unterstützt hatte, ging auseinander. Zwar habe es zuletzt wieder sporadischen Kontakt gegeben, ein Liebes-Comeback stehe jedoch nicht im Raum. Öffentlich hielt sich Gina zurück und betonte mehrfach, dass sie sich auf ihre eigene Stabilisierung konzentrieren müsse.

Gründe für erneute Haft unklar

Warum Marcell so schnell wieder im Gefängnis sitzt, ist derzeit nicht bekannt. Möglich wäre laut Berichten ein erneuter Verstoß gegen Bewährungsauflagen. In der Vergangenheit war Marcell bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

© ATV

Der erneute Gefängnisaufenthalt dürfte auch das Kapitel Fernsehen endgültig beenden. ATV hatte zuvor klargestellt, dass Marcell nicht Teil der Jubiläumsstaffel von "Teenager werden Mütter" sein wird. Wie lange er diesmal in Haft bleiben muss und ob weitere rechtliche Konsequenzen folgen, ist aktuell offen.